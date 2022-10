Planujesz kupić nową opaskę Xiaomi? Powinieneś to wiedzieć, zanim to zrobisz

Przez lata premiera każdej kolejnego smart banda chińskiego giganta wywoływała ogromne poruszenie. Opaska Xiaomi Smart Band 7 Pro wydawała się być ideałem. Niestety, okazuje się, że nim nie jest. Producent po raz kolejny nas zaskoczył, jednak nie pozytywnie.

Znudziły mi się opaski Xiaomi. Powiedziałem: pas

Prywatnie przez kilka minionych lat byłem wiernym fanem Mi Bandów (dziś Smart Bandów, bowiem producent w międzyczasie zdecydował się na rebranding). Posiadałem Mi Band 2, Mi Band 3, Mi Smart Band 4, Mi Smart Band 5 i Mi Smart Band 6, i na tym ostatnim zakończyłem swoją przygodę z opaskami tej marki.

Kiedy w Polsce zadebiutował Smart Band 6 NFC, który jako pierwszy Xiaomi Smart Band w kraju nad Wisłą obsługiwał płatności zbliżeniowe, niemal od razu chciałem go zamówić, ale pomyślałem sobie, że skoro mam już Mi Smart Band 6, to bez sensu kupować wersję z NFC i poczekam do premiery Smart Band 7 NFC. Ku mojemu (i nie tylko) zdziwieniu, producent wprowadził do Polski tylko Smart Band 7 bez modułu NFC.

Xiaomi Smart Band 7 i Smart Band 6 (fot. Kacper Żarski | Tabletowo.pl)

To był ten moment, kiedy powiedziałem: pas. Wydawało mi się oczywiste, że skoro Xiaomi zaczęło oferować opaski ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych, to powinno już wprowadzać na rynek albo tylko wersje z NFC, albo równolegle modele z nim i bez niego dla osób, które nie chcą płacić w ten sposób i nie chciałyby przepłacać za coś, z czego i tak nie skorzystają.

Opaska Xiaomi Smart Band 7 Pro skrywa niemiłą niespodziankę

Remedium na ten zawód miał być Xiaomi Smart Band 7 Pro, który zadebiutował w Chinach na początku lipca 2022 roku. Po oficjalnej premierze można było w końcu powiedzieć, że producent stworzył idealną opaskę, bo nie tylko z NFC, ale też GPS (a właściwie wsparciem dla pięciu systemów GNSS: obok GPS też Glonass, Galileo, QZSS i Beidou), a właśnie brak obsługi GNSS był wymieniany jako największa wada Smart Bandów.

Chińska wersja Xiaomi Smart Band 7 Pro ma NFC, a globalna już nie (źródło: Xiaomi)

Przyznam, że z niecierpliwością wyczekiwałem polskiej premiery Xiaomi Smart Band 7 Pro, która miała miejsce wczoraj. Po zobaczeniu polskiej ceny ponownie powiedziałem jednak pas, bowiem 499 złotych za opaskę to dla mnie za dużo w sytuacji, gdy za trochę więcej można kupić OPPO Watch z Wear OS i wsparciem dla płatności NFC z wykorzystaniem Portfela Google.

Nie bez powodu zostały przywołane tutaj płatności zbliżeniowe, bowiem okazuje się, że Xiaomi Smart Band 7 Pro, którą kupicie w Polsce za 499 złotych, nie ma NFC, więc nie można płacić nią zbliżeniowo! To ogromne zaskoczenie i jednocześnie zawód, bo w końcu miała to być opaska idealna, bez dyskwalifikujących ją braków.

W tym kontekście wprowadzenie do Polski Xiaomi Smart Band 7 bez NFC wydaje się znamienne – że może nie być tylko jednorazowym „wyjątkiem”. Nie ukrywam, że mocno mnie to zaniepokoiło, dlatego wysłałem pytanie do Xiaomi, czy to oznacza, że do Polski nie będą już wprowadzane Smart Bandy z NFC ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymałem odpowiedzi – gdy tylko ją dostanę, niezwłocznie dodam ją poniżej.

Obecnie możemy się jedynie domyślać, co za tym stoi. Tutaj warto przypomnieć, że Xiaomi udostępniło płatności zbliżeniowe przy współpracy z Mastercard. Czy firmy nieoczekiwanie po cichu ją zakończyły? A może z płatności NFC korzysta tak mało osób, że producent stwierdził, iż nie opłaca się oferować Smart Bandów z NFC? Na razie mamy więcej pytań niż odpowiedzi.