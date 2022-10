Na to czekali ludzie aktywni: urządzenia Huawei dogadają się z aplikacją Strava

Posiadacze smartwatchy Huawei z pewnością spodoba się wiadomość, że nareszcie będzie można synchronizować dane swoich treningów z apką Strava. I to jest coś!

Zegarki Huawei w końcu ze wsparciem dla Stravy

Jeśli pilnie czytacie recenzje sprzętu, który pojawia się u nas w redakcji, to być może zauważyliście, że praktycznie za każdym razem, gdy na nasze nadgarstki trafi jakieś urządzenie, staramy się sprawdzić, czy i jak dane wearables współpracuje ze Stravą. To dlatego, że jest to aplikacja bardzo często używana przez osoby aktywne do archiwizowania swoich treningów. Korzysta z niej ponad 95 milionów użytkowników.

Jak się domyślacie, Huawei do tej pory podchodziło do Stravy jak pies do jeża. Na przykład Watch GT 3 Pro Elegant mógł tylko pomarzyć o eksporcie danych treningu do aplikacji, a Watch GT 3 Elite potrafił jedynie wygenerować grafikę, którą mogliśmy opublikować w Stravie. Klasycznej synchronizacji między zegarkami a programem po prostu brakowało.

Huawei Watch GT 3 Elite (fot. Tabletowo)

Bardzo cieszy więc, że Huawei wreszcie podjęło się tematu współpracy z prawdziwego zdarzenia ze wspomnianą aplikacją dla sportowców. Od teraz posiadacze wearables Huawei mogą eksportować dane dotyczące swojej aktywności do Stravy oraz publikować swoje osiągnięcia. Dotyczy to zarówno smartwatchy, jak i opasek fitness tego producenta.

Jak przesłać dane z Huawei Zdrowie do Stravy?

Proces synchronizacji zegarka lub opaski Huawei ze Stravą jest prosty. Należy:

zalogować się do aplikacji Huawei Zdrowie, kliknąć w „Me”. przewinąć w dół i wybrać „Zarządzanie prywatnością”, wybrać „Udostępnianie danych i autoryzacja”, kliknąć w „Strava”, nacisnąć „Połącz ze Strava”, następnie zostaniemy przekierowani na stronę Strava, gdzie będziemy musieli podać dane swojego konta Strava i zalogować się na swoje konto, zezwolić aplikacji Huawei Zdrowie na połączenie z kontem Strava, klikając „Autoryzuj”.

To wszystko! Teraz łatwo będziemy mogli katalogować, przesyłać dalej informacje o swoich treningach i śledzić je za pomocą swojego konta Strava. Więcej na ten temat znajdziemy na stronie Huawei.

Jeśli posiadamy smartfona z Huawei Mobile Services, producent sugeruje, by ze Stravy korzystać za pomocą rozwiązania Gspace.