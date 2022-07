Xiaomi Mi Band 7 Pro jest za duży, by nazywać go opaską fitness

Xiaomi miało dziś ręce pełne roboty. Przygotowania do prezentacji, podczas której zobaczyliśmy najnowsze smartfony firmy, nie zakończyła się tylko na nich. Bardzo interesowała nas bowiem opaska Mi Band 7 Pro.

„Pro” znaczy „duży”

Xiaomi Mi Band 7 Pro jest czymś pomiędzy inteligentną opaską fitness a smartwatchem. Trudno nowy sprzęt zakwalifikować do zegarków, zwłaszcza, że nie sugeruje też tego jego nazwa, ale nie jest to już prosty smartband, który byłby w stanie zapewnić kilka tygodni pracy na jednej baterii.

Xiaomi Mi Band 7 Pro

Czym charakteryzuje się nowy nadgarstkowy sprzęt Xiaomi? Przede wszystkim widać, że jest spory – ma wyświetlacz o przekątnej 1,64 cala. Jest wyraźnie szerszy od tego zastosowanego w Mi Band 7 i sporo większy od tego z Redmi Smart Band 7 Pro (1,47″).

W tym wypadku mamy do czynienia z ekranem AMOLED z gęstością pikseli na poziomie 326 ppi. Ponieważ dysponuje on nieco większą przestrzenią roboczą, wskaźniki i dymki z powiadomieniami mają trochę więcej miejsca na „szaleństwa”. Oprócz tego, ma wbudowany czujnik natężenia światła otoczenia. To coś, co zwykle występuje w smartwatchach, a nie opaskach fitness. I jeszcze jedno – można włączyć tryb Always On Display. Xiaomi obiecuje także ponad 180 tarcz do wyboru dla użytkownika.

Moduł GPS w standardzie

Jedną z kluczowych zalet nowego Mi Band 7 Pro jest odbiornik GPS, obsługujący także GLONASS, Galileo, Beidou czy QZSS. To jeden z powodów, dla których Xiaomi musiało nieco „rozciągnąć” obudowę urządzenia. Musiały się w niej zmieścić także inne czujniki – SpO 2 , jak również akcelerometr, pomagający śledzić fazy snu. Dodatkowo, opaska jest odporna na zanurzenie w wodzie, do 5 ATM.

Jeśli chodzi o zdolności monitorowania aktywności fizycznej, to możemy wybierać spośród 117 trybów ćwiczeń, w tym aż 10 rodzajów sesji biegania. Skorzystamy z różnych poziomów trudności treningów – treningu interwałowego, umiarkowanej intensywności (MIIT) czy wytrzymałości tlenowej. Jeśli nasi znajomi korzystają z wearables Xiaomi, będziemy mogli z nimi porównywać swoje wyniki.

Większa bateria o pojemności 235 mAh ma zapewnić 12 dni regularnego użytkowania lub 6 dni intensywnego użytkowania.

Xiaomi Mi Band 7 Pro już teraz trafił do sprzedaży w Chinach. Regularna cena to 400 juanów (~270 złotych). W przedsprzedaży opaskę można kupić za 380 juanów (~255 złotych).