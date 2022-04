Sportowy smartwatch Xiaomi już w Polsce. Znamy jego cenę

Xiaomi Watch Active S1 to najnowsza propozycja naręczna tego producenta. Zegarek nie był dotąd dystrybuowany w Polsce, ale to się właśnie zmieniło. Smartwatch trafił do sprzedaży w naszym kraju.

Xiaomi Watch Active S1 dla sportowca

Zegarek Xiaomi Watch S1 Active jest nam znany od połowy marca. Wtedy odbyła się jego globalna premiera i podano jego ceny wyrażone w dolarach amerykańskich. Dzięki niej wiemy, z jakim sprzętem mamy do czynienia i czy warto było na niego czekać.

Nowy smartwatch Xiaomi skierowany jest przede wszystkim do tych, którzy prowadzą aktywny tryb życia – uprawiają sport i są zainteresowani mierzeniem swoich wyników i osiągnięć za pomocą urządzenia, które mogliby zawsze mieć na sobie. Watch S1 Active to odpowiedź na takie potrzeby.

Zegarek obsługuje 117 trybów sportowych, m.in. bieganie, jazda na rowerze, chodzenie, pływanie, ale też bardziej wyszukane dyscypliny np. jogę, trekking czy tenis. Zmierzy nam tętno, określi poziom stresu czy poda nasycenie krwi tlenem (SpO 2 ). Sprawdzi też, czy się wysypiamy, a także poda czas potrzebny na regenerację organizmu po bardziej intensywnych treningach.

Smartwatch jest wyposażony w szereg modułów łączności, w tym dwuzakresowy GPS, Bluetooth z NFC (dobra rzecz przy płatnościach zbliżeniowych), a także obsługuje asystenta głosowego Amazon Alexa. Wszystkie informacje wyświetlane są na ekranie AMOLED o średnicy 1,43 cala. Bateria pozwala na działanie przez 12 dni typowego użytkowania, w porywach do 24 dni w trybie obniżonego zużycia energii. Obudowa jest odporna na wodę do 5 ATM, a całość waży 36,3 g.

Dzięki połączeniu z aplikacją Mi Fitness, będziemy w stanie eksportować swoje dane treningowe do platform Strava czy Apple Health.

Cena Xiaomi Watch Active S1 w Polsce

Jak informuje Xiaomi Polska, sprzedaż Xiaomi Watch Active S1 już ruszyła. Za zegarek zapłacimy 799 złotych. Więcej informacji na temat urządzenia znajdziemy na stronie producenta.