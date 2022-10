Korzystasz z PayPo? Spodoba Ci się nowa aplikacja polskiego fintechu

Jeżeli kiedykolwiek skorzystaliście w sklepie online z odroczenia płatności na kilka tygodni, najprawdopodobniej za obsługę odpowiadał PayPo. Żeby pomóc Wam z zakupami, firma przygotowała aplikację mobilną.

PayPo – towarzysz zakupów

Czasami najlepiej sytuację opisują odpowiednie liczby. W przypadku PayPo jest to współpraca z ponad 25 tys. sklepów oraz regularna obsługa odroczonych płatności wśród miliona osób. Naturalnym jest więc, że firma musi rozwijać swoją działalność i wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. W tym celu powstała dedykowana aplikacja na smartfony.

W aktualnej wersji oprogramowania PayPo App głównym atutem jest możliwość potwierdzania transakcji zakupowych za pośrednictwem aplikacji – zamiast SMS-em, co z pewnością ułatwi finalizację zakupów oraz zmniejszy „zagracenie” aplikacji wiadomości. Ponadto posiadacze konta mogą na bieżąco sprawdzić, ile jeszcze złotówek pozostało im do wykorzystania, kiedy zbliżają się terminy kolejnych płatności oraz spłacać je bezpośrednio z aplikacji. Największym atutem jest jednak możliwość robienia zakupów w sklepach stacjonarnych.

100 tysięcy w kilka tygodni

Z naszych danych wynika, że ponad 80% transakcji z PayPo realizowanych jest za pośrednictwem urządzeń mobilnych, stąd zdecydowaliśmy się stworzyć dla nich dedykowane narzędzie, które pozwoli kupować jeszcze sprawniej, wygodniej i bezpieczniej.[…] Chcemy, by nasza aplikacja była dla konsumentów pierwszym wyborem podczas smart-zakupów. Stąd decyzja o sukcesywnym wprowadzaniu kolejnych, nowych funkcji, pomocnych chociażby w szukaniu okazji rabatowych czy promocji. Piotr Szymczak, Dyrektor Operacyjny polskiego fintechu

Źródło: PayPo

W celu ochrony wrażliwych danych w aplikacji, dostęp do niej jest zabezpieczony kodem PIN lub opcjami biometrycznymi, dostępnymi w smartfonie. Polski fintech pracował nad aplikacją od ponad roku. W maju 2022 roku trafiła ona na zamknięte testy. We wrześniu z programu mogli skorzystać już wszyscy. Do dziś pobrało ją ponad 100 tysięcy użytkowników.

Jeżeli jeszcze nie macie tej aplikacji na swoim urządzeniu, a z chęcią dowiecie się, co firma ma do zaoferowania, wejdźcie do Sklepu Play, AppStore lub AppGallery, skąd pobierzecie nowy program.