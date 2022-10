Jeszcze więcej reklam na Instagramie. To nie żart!

Nie lubisz reklam na Instagramie? Jeśli tak, to mam dla Ciebie złą wiadomość, bo już niedługo na tej platformie ma pojawić się ich jeszcze więcej. Meta wcisnęła sponsorowane treści w niemal każdą część aplikacji.

Reklama

Meta będzie doić Instagrama

W drugim kwartale 2022 roku całkowite przychody firmy Meta wynosiły 28,8 miliarda dolarów (równowartość ~139 miliardów złotych) – był to spadek tylko o 1% w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednak dochód netto spółki spadł o aż 36% (w porównaniu z drugim kwartałem 2021 roku) i wyniósł 6,7 miliarda dolarów (~32 miliardów złotych). To pierwszy w historii tak duży spadek zarobków Meta.

Jedną ze strategii firmy, na podniesienie dochodów jest próba wyciągnięcia większej ilości pieniędzy z Instagrama. Właśnie dlatego serwis będzie wyświetlać użytkownikom reklamy w zdecydowanie większej liczbie miejsc w aplikacji, niż jest to obecnie.

Gdzie zobaczymy reklamy?

Reklamodawcy będą mogli teraz umieszczać treści sponsorowane w kanale „odkrywaj”. Równolegle testowane będzie również umieszczanie reklam w profilach użytkowników – Instagram zaoferuje niektórym twórcom szansę na uzyskanie części przychodów z treści sponsorowanych wyświetlanych w ich profilach.

Meta niedawno zapowiedziała, że wprowadzi reklamy w większym stopniu wykorzystujące sztuczną inteligencję, a także rozszerzoną rzeczywistość – zarówno w postach, jak i w relacjach. Marki mogą korzystać z tej formy treści reklamowych, aby na przykład umożliwić użytkownikom „testowanie” wirtualnych mebli w ich mieszkaniu.

Ponadto firma eksperymentuje z nowymi formatami reklam w Rolkach – zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Będą dostępne na przykład „post-loop”, czyli możliwe do ominięcia treści sponsorowane trwające od 4 do 10 sekund, które będą odtwarzane pomiędzy Reelsami. To forma znana już z TikToka, na którym reklamy wyświetlają się właśnie w taki sposób już od dłuższego czasu. Meta chce zapewnić markom również dostęp do bezpłatnej biblioteki muzyki, którą będą mogły wykorzystać podczas tworzenia treści reklamowych.

Liczba wyświetlanych reklam może być różna dla każdego użytkownika. Jedni mogą zobaczyć ich więcej, a inni mniej. Jedno jest pewne – nie uchronimy się przed dodatkowymi sponsorowanymi treściami na Instagramie.

W zeszłym tygodniu została uruchomiona „The OG App”, która oferowała możliwość korzystania z tej platformy społecznościowej bez reklam. Meta jednak szybko podjęła odpowiednie kroki i aplikacja była dostępna w App Store zaledwie przez jeden dzień.