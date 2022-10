Huawei nova 10 SE oficjalnie. Jest biedniej, ale nie biednie

W pełni zgadzam się z Kasią, która napisała, że nova 10 Pro jest jakby luksusowa, podobnie zresztą jak nova 10. Najnowszy członek tej rodziny, Huawei nova 10 SE, już nie rzuca się aż tak w oczy, ale nie można powiedzieć, że znacząco odstaje od pozostałej dwójki. Wręcz przeciwnie – ma z nimi wiele wspólnego.

Specyfikacja Huawei nova 10 SE

Podobnie jak nova 10 i nova 10 Pro, najnowsza nova 10 SE również ma złote akcenty, ale nie rzucają się one aż tak w oczy jak ma to miejsce we wprowadzonych w pierwszej kolejności na rynek modelach. Znaczącą różnicą jest również płaski ekran (OLED), podczas gdy pozostała dwójka ma obustronnie zakrzywiony (też OLED).

Podobnie jednak jak w przypadku nova 10, ma on przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli, ale odświeża obraz z częstotliwością maksymalnie 90 Hz (vs 120 Hz), jednak również wspiera 10-bitową głębię koloru. Dotyk z kolei może być próbkowany z prędkością do 270 Hz (vs 300 Hz).

fot. producenta

Sercem Huawei nova 10 SE jest procesor Qualcomm Snapdragon 680G 4G 2,4 GHz, podczas gdy nova 10 i nova 10 Pro mają zdecydowanie bardziej wydajny układ Snapdragon 778G 4G 2,42 GHz. Smartfon będzie dostępny w trzech konfiguracjach: 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB. Ta pierwsza nie ma dual SIM.

Huawei nova 10 SE oferuje również aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.2) na przodzie i zestaw trzech na tyle: 108 Mpix (f/1.9) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro. Moduł dysponuje detekcją fazy i kontrastu do autofocusu i elektroniczną stabilizacją obrazu podczas nagrywania wideo. Do tego jest też m.in. możliwość rejestrowania filmów przednim i tylnym aparatem jednocześnie oraz 10x zoom cyfrowy.

Huawei nova 10 SE ma akumulator o pojemności 4500 mAh (jak nova 10 Pro), który można ładować przewodowo (przez port USB-C; USB 2.0) z mocą 66 W (jak w nova 10). Zasilacz jest dodawany w zestawie. USB-C pełni też rolę złącza słuchawkowego. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło zaś modułu NFC ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych nawet bez GMS (na przykład z wykorzystaniem technologii HCE czy BLIKA Zbliżeniowego), a także czytnika linii papilarnych.

źródło: Huawei

Model nova 10 SE ma wymiary 162,39×75,47×7,39 mm, waży 184 gramy i będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej Starry Silver, zielonej Mint Green i czarnej Starry Black.

Cena Huawei nova 10 SE, dostępność

Smartfon pojawił się na globalnej stronie producenta, co oznacza, że będzie go można kupić w wielu różnych krajach. Na tę chwilę nie mamy jednak informacji na temat dostępności w Polsce oraz sugerowanej ceny.