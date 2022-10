Opaska Xiaomi Mi Smart Band 7 Pro i słuchawki Redmi Buds 4 Pro w Polsce

Już wkrótce na półkach sklepowych w Polsce pojawią się dwie nowości od Xiaomi – opaska Smart Band 7 Pro i słuchawki Redmi Buds 4 Pro. Czego możemy się po nich spodziewać?

Wearables od Xiaomi za rogiem

Zarówno Smart Band 7 Pro, jak i Redmi Buds 4 Pro miały swoją premierę w Chinach w sierpniu tego roku. Część z Was jednak doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że w przypadku producentów smart-urządzeń nie zawsze sprzedaż startuje w tym samym momencie w każdym zakątku globu. Zanim jednak poznacie ceny i ich dostępność, warto sobie przypomnieć, co Xiaomi rozumie przez dopisek „Pro”.

Źródło: Xiaomi

Najbardziej jest to widoczne w Xiaomi Smart Band 7 Pro. Zamiast owalnego ekranu w rozmiarze 1,62 cala, dostajemy bardziej prostokątny wyświetlacz o przekątnej większej o 0,2 cala. Całość jest też przy okazji niewiele cięższa w porównaniu do zwykłej „siódemki” – bez opaski sprzęt waży 20,5 grama. Pod względem sprzętowym Smart Band 7 Pro może się również pochwalić większą baterią litowo-polimerową o pojemności 235 mAh, co ma przełożyć się na 12 dni normalnego użytkowania.

Pozostałe parametry pozostają takie same względem zwykłego Smart Band 7. Mamy więc wbudowany moduł GNSS ze wsparciem dla BDS, GPS, Galileo czy QZSS, ponad 110 trybów sportowych, pulsoksymetr, wodoodporność o wartości 5 ATM oraz łączność bezprzewodową w technologii Bluetooth 5.2 BLE.

Źródło: Xiaomi

W kwestiach estetycznych dostępne w Smart Band 7 tarcze przez kształt ekranu z pewnością różnią się od tych z wersji Pro, choć kolorystyka plastikowych pasków pozostaje taka sama – mamy więc m.in. kolor biały, czarny, oliwkowy, różowy, pomarańczowy oraz niebieski. Do wyboru będą również dwa warianty obudowy – czarny i beżowy.

Źródło: Xiaomi

Co słychać w Redmi Buds 4 Pro

Podobnie mniejsze lub większe smaczki odróżniają Redmi Buds 4 od debiutującej właśnie wersji Pro. W przypadku starszego i „zwykłego” brata konstrukcja urządzenia przypomina „pchełki”. Pro otrzymały natomiast pałąk u dołu, skrywający dodatkową elektronikę. Inaczej wygląda również etui, a zamiast opcji białej i błękitnej mamy klasyczny wybór – czarny lub biały zestaw.

Technicznie, Redmi Buds 4 Pro względem edycji „nie-Pro” wyróżnia system podwójnych sterowników w rozmiarze 10 oraz 6 milimetrów, obsługa kodeku LDAC oraz hybrydowa aktywna redukcja szumów sięgająca 43 dB. Jeżeli ktoś wstrzymał się zakupem Buds 4 licząc na większą baterię w wersji Pro, to z pewnością ucieszy go fakt, że mogą one pracować do 3 godzin dłużej a wraz z etui możemy nie spotykać się z ładowarką nawet przez 36 godzin. Wisienką na torcie jest wodo- i pyłoodporność klasy IP54 oraz korzystanie z technologii Bluetooth 5.3 w celu zapewnienia stabilnego połączenia o niskim opóźnieniu.

Źródło: Xiaomi

Skoro dzisiejsi debiutanci na polskim rynku dumnie korzystają z tytułu „Pro”, nie mogło się obyć bez delikatnie wyższych cen w porównaniu z edycjami pozbawionymi dopisku. Oficjalna cena za Xiaomi Smart Band 7 Pro to 499 złotych. W przypadku Redmi Buds 4 Pro kwota zakupu wynosi 449 złotych. Sprzęt możecie kupić bezpośrednio w internetowym sklepie Xiaomi lub w placówkach czołowych sprzedawców elektroniki w Polsce.