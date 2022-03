Xiaomi Watch S1 zadebiutował w Chinach obok Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro i Xiaomi 12X. Dziś został wprowadzony na globalny rynek wraz z całkowicie nowym modelem Watch Active S1.

Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active wpływają na światowe wody

Środkowa ramka Xiaomi Watch S1 wykonana jest ze stali nierdzewnej, a górę smartwatcha pokrywa szkło szafirowe. Producent przygotował trzy wersje tego modelu: dwie mają srebrną obudowę i niebieski lub brązowy pasek, natomiast jedna ma czarny zarówno korpus, jak i pasek. Zegarek ma wymiary 46,5×46,5×11 mm oraz cechuje się odpornością do 5 ATM.

Watch S1 (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Watch S1 ma ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością 60 Hz. Smartwatch zasila akumulator o pojemności 470 mAh, zapewniający do 12 dni typowego użytkowania i nawet 24 dni w trybie energooszczędnym. Zegarek ładuje się indukcyjnie na ładowarce magnetycznej.

Xiaomi Watch S1 daje możliwość prowadzenia rozmów po sparowaniu smartwatcha ze smartfonem poprzez Bluetooth. Oczywiście zapewnia też liczne funkcje sportowe i zdrowotne, m.in. 117 trybów sportowych (z automatycznym rozpoznawaniem wybranych aktywności), pomiar pulsu 24/7, poziomu SpO2 (pulsoskymetr) i monitorowanie snu oraz licznik spalonych kalorii, zrobionych kroków i przebytego dystansu.

Smartwatch obsługuje również systemy GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS, Beidou) oraz oferuje przydatne funkcje, takie jak alarm, alerty o zbyt długim przebywaniu w jednej pozycji, minutnik, stoper, pogodynka, latarka i znajdź telefon. Smartwatch naturalnie potrafi też przekazywać powiadomienia o przychodzących połączeniach, SMS-ach i nowych zdarzeniach w aplikacjach po sparowaniu ze smartfonem (kompatybilność z Androidem 6.0+ i iOS 10.0+)

Xiaomi Watch S1 Active również ma wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi), ale pokrywa go już szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji, a do tego smartwatch jest nieco większy – 46,5×47,3×11 mm. Jego waga to 36 gramów. Ten model też będzie dostępny na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: białej, niebieskiej i czarnej. We wszystkich zarówno obudowa, jak i pasek z TPU oraz gumy jest w tym samym kolorze).

Watch S1 Active (źródło: Xiaomi)

Xiaomi Watch S1 Active również ma akumulator o pojemności 470 mAh, który zapewni podobne czasy pracy, co bateria z Watch S1 (i ładuje się tak samo), a także obsługuje systemy nawigacji GNSS i rozmowy przez Bluetooth. Do tego ten model też ma 117 trybów sportowych, pulsometr, funkcję pulsoksymetru (SpO2) i monitorowania snu oraz jest kompatybilny z urządzeniami z Androidem 6.0 (lub nowszym) i iOS 10 (lub nowszym).

Smartwatche Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active obsługują również płatności zbliżeniowe Mastercard i asystenta głosowego Amazon Alexa bezpośrednio ze swojego poziomu.

Cena Xiaomi Watch S1 i Xiaomi Watch S1 Active:

Watch S1 – 199 dolarów,

Watch S1 Active – 269 dolarów.

Słuchawki Xiaomi Buds 3T Pro

Wraz ze smartwatchami Xiaomi Watch S1 i Watch S1 Active Xiaomi zaanonsowało również nowe słuchawki prawdziwie bezprzewodowe (TWS) Xiaomi Buds 3T Pro z ANC do 40 dB. Z wyłączoną funkcją ANC mają zapewnić do 6 godzin odtwarzania audio. Doładowując słuchawki w dedykowanym etui, można ten czas wydłużyć do maksymalnie 24 godzin. Etui obsługuje zarówno ładowanie przewodowe, jak i indukcyjne.

Cena zaczynać się będzie od 199 dolarów.