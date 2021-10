Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC rozejdzie się w Polsce jak ciepłe bułeczki. Jest promocja na start!

Aż chce się zacytować: „Nadejszła wiekopomna chwila”. Oto bowiem Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, którym będzie można zapłacić w sklepie, wchodzi oficjalnie do Polski. Tysiące osób czekało na to z niecierpliwością od dawna.

Reklama

Polska premiera Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

To pierwsza opaska Xiaomi z obsługą płatności zbliżeniowych, która będzie oficjalnie dostępna w Polsce. Wcześniej bowiem na wybrane rynki trafił Xiaomi Mi Band 4 NFC, lecz niestety nie dotarł do Polski. Teraz to jednak nieistotne, ponieważ Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC zadebiutował dziś w kraju nad Wisłą.

Uruchomienie płatności zbliżeniowych w tej opasce było możliwe dzięki współpracy Xiaomi z Mastercard (podobnie jak w przypadku Xiaomi Mi Band 4 NFC). Aby móc z nich korzystać, należy kupić Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC i w aplikacji Mi Fit wejść w sekcję Xiaomi Pay, a następnie wprowadzić dane wybranej karty Mastercard.

Reklama

Przed pierwszą płatnością danego dnia użytkownik będzie musiał wybrać kartę zapisaną na Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC i podać ustawiony w aplikacji kod PIN. Płatności zbliżeniowe zostaną odblokowane na 24 godziny – po upływie tego czasu trzeba powtórzyć ww. procedurę.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC (źródło: Xiaomi)

Sam proces płatności wygląda następująco: użytkownik musi przesunąć palcem po ekranie Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC z jednej strony na drugą, a następnie przyłożyć opaskę do terminala płatniczego. Xiaomi zdecydowało się na takie rozwiązanie, aby uchronić klienta przed przypadkowym dokonaniem płatności.

Polska cena Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC + promocja na start

Regularna cena Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC w Polsce została ustalona na 249 złotych. To niemal dokładnie tyle samo, ile opaska kosztuje w Europie – 54,90 euro (przy obecnym kursie to równowartość ~250 złotych). Dla porównania, Xiaomi Mi Smart Band 6 (bez NFC) debiutował w kraju nad Wisłą w cenie 219 złotych.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC będzie jednak dostępny w promocyjnej cenie na start za 199 złotych. Oferta ta z pewnością spotka się z ogromnym zainteresowaniem wśród klientów, nawet jeśli niektórzy muszą poczekać na wsparcie dla płatności zbliżeniowych z wykorzystaniem tej opaski.

Xiaomi informuje bowiem, że już od dziś będą one dostępne dla użytkowników kart Mastercard, wydanych przez Bank Pocztowy oraz fintechy ZEN.com i Curve. Wkrótce do tego grona mają jednak dołączyć też klienci banków BNP Paribas, Getin Bank, mBank i SGB-Bank.