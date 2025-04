OnePlus szykuje średniaka z bardzo dużą baterią. Specyfikacja w sieci

Najnowszy średniak chińskiego producenta może być jednym z niewielu smartfonów wyposażonych w akumulator o pojemności ponad 7000 mAh. Wskazuje na to najnowszy wyciek, zdradzający specyfikację modelu OnePlus Nord CE 5.

Smartfon OnePlus Nord CE 5 zachwyci akumulatorem

Od premiery smartfona OnePlus Nord CE 4 minął już ponad rok i wygląda na to, że wielkimi krokami zbliża się debiut jego następcy, a przynajmniej sugeruje to wyciek informacji dotyczących specyfikacji. Sporo ma się zmienić i to przede wszystkim na plus. Szczególnie warto zwrócić uwagę na akumulator, który poważnie urośnie względem poprzednika.

Konkretnie zapowiada się na to, że smartfon OnePlus Nord CE 5 zostanie wyposażony w akumulator o pojemności 7100 mAh. Wpisuje się to w trend, którym podąża w tym roku coraz większa liczba producentów – bez wątpienia ku uciesze użytkowników. Smartfony z dużą baterią są coraz mniej wyjątkowe.

Standardem stają się akumulatory o pojemności 6000 mAh, coraz więcej urządzeń ma nawet 6500 mAh, a i powolutku pojawiają się takie, które osiągają lub przekraczają poziom 7000 mAh. Tylko w ostatnich tygodniach mogliśmy zobaczyć Vivo Y300 Pro+ (7300 mAh) czy Iqoo Z10 (również 7300 mAh). Na horyzoncie majaczą też Redmi Turbo 4 Pro (7550 mAh), Oppo K13 (7000 mAh) oraz Realme GT 7 (7200 mAh).

W kontekście akumulatora warto jeszcze wspomnieć o obsłudze szybkiego ładowania z mocą 80 W (to akurat spadek, bo w Czwórce sięga 100 W). A czym poza tym będzie mógł pochwalić się smartfon OnePlus Nord CE 5? Wyciek wskazuje na poważny wzrost wydajności, dzięki zamianie procesora Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 na MediaTek Dimensity 8350, którego główny rdzeń osiąga taktowanie rzędu 3,35 GHz. Do tego dojdzie – niezmiennie – 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej.

Tak wygląda poprzednik, OnePlus Nord CE 4 (fot. OnePlus)

Na większe zmiany nie zanosi się także w kontekście wyświetlacza – to znów będzie 6,7-calowy panel OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Zestaw aparatów również ma wyglądać bliźniaczo. Główny wykorzysta sensor Sony LYT600 o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu i zdolnością do nagrywania wideo w jakości 4K/30fps. Drugim będzie ultraszerokokątna jednostka 8 Mpix (f/2.2), a z przodu znajdzie się 16 Mpix (f/2.4).

Specyfikacja OnePlus Nord CE 5 vs OnePlus Nord CE 4 vs OnePlus Nord CE 3

Zbliżając się ku końcowi, proponuję podsumowanie i porównanie nadchodzącego modelu Nord CE 5 z jego poprzednikami:

OnePlus Nord CE 5 OnePlus Nord CE 4 OnePlus Nord CE 3 Wyświetlacz 6,7 cala,

OLED,

120 Hz,

1080p 6,7 cala,

OLED,

120 Hz,

1080p 6,7 cala,

OLED,

120 Hz,

1080p Procesor MediaTek Dimensity 8350

(4 nm; 3,35 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

(4 nm; 2,63 GHz) Qualcomm Snapdragon 782G

(6 nm; 2,7 GHz) Pamięć 8 GB RAM,

256 GB na pliki 8 GB RAM,

128/256 GB na pliki 8/12 GB RAM,

128/256 GB na pliki Akumulator 7100 mAh,

ładowanie do 80 W 5500 mAh,

ładowanie do 100 W 5000 mAh,

ładowanie do 80 W Aparaty 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

przód: 16 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

2 Mpix (f/2.4) – makro,

przód: 16 Mpix (f/2.4) System Android 15 / ColorOS 15 Android 14 / ColorOS 14 Android 13 / OxygenOS 13.1

Z informacji przedstawionych przez serwis SmartPrix wynika, że pierwszym krajem, w którym zadebiutuje smartfon OnePlus Nord CE 5, będą Indie. Premiera ma mieć miejsce w maju 2025 roku, a cena wynieść niespełna 25000 rupii, co po obecnym kursie jest równowartością ~1100 złotych.