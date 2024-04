OnePlus Nord CE 4 zaprezentowany. Mocny gracz na średniej półce

Niezły procesor, dobry aparat i pojemny akumulator z szybkim ładowaniem. To cechy, jakimi może pochwalić się OnePlus Nord CE 4. Średniopółkowy smartfon lada moment zadebiutuje na pierwszym rynku.

Premiera smartfona OnePlus Nord CE 4 z nowym Snapdragonem

OnePlus Nord CE 4 to tegoroczna propozycja dla miłośników dobrze wyposażonych smartfonów ze średniej półki. Producent pokusił się o wiele ulepszeń względem modelu Nord CE 3 z ubiegłego roku: na użytkowników czeka lepszy wyświetlacz, większy akumulator, lepszy aparat i szybszy procesor.

fot. OnePlus

Zacznijmy od tego ostatniego. Miejsce leciwego już Snapdragona 782G zajmuje świeżuteńki Snapdragon 7 Gen 3. To ośmiordzeniowy układ SoC, produkowany w 4-nm procesie technologicznym, którego częstotliwość taktowania sięga 2,63 GHz. Powinien zapewnić Nordowi CE 4 wydajnościowego kopa, szczególnie w kontekście przetwarzania grafiki.

Nowy Nord CE 4 ma też na pokładzie 8 GB RAM (typu LPDDR4X) oraz – w zależności od wersji – 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej (formatu UFS 3.1). Tę ostatnią użytkownicy będą mogli także rozszerzyć, korzystając z karty microSD.

fot. OnePlus

Atuty? Jest ich więcej

Obok wydajności jedną z większy zalet smartfona OnePlus Nord CE 4 może być czas działania. Pojemność akumulatora uległa bowiem zwiększeniu do 5500 mAh. Choć ma o 500 mAh więcej, ładowanie od 1 do 100% zająć ma zaledwie 29 minut (a więc o 2 minuty krócej niż w Trójce) – zapewni to szybka technologia SuperVOOC o mocy 100 W. O żywotność ogniwa zadba z kolei funkcja Battery Health Engine.

fot. OnePlus

Jego 6,7-calowy wyświetlacz OLED zaoferuje rozdzielczość Full HD+ (o proporcjach 20:9), częstotliwość odświeżania 120 Hz oraz 10-bitowe kolory z HDR10+. To mniej więcej to, czego należałoby oczekiwać od urządzenia z tej półki. W kontekście łączności zaś użytkownicy mogą liczyć na 5G, Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 (z kodekami aptX HD, LDAC i LDHC).

fot. OnePlus

Czas na parę słów o aparacie. Głównym sensorem w Nord CE 4 jest Sony LYT-600 w formacie 1/1,95 cala. Oferuje OIS, a jego rozdzielczość wynosi 50 Mpix. Towarzyszy mu jeszcze ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (z czujnikiem IMX 355). OnePlus obiecuje poprawki w algorytmach przetwarzania obrazu, szczególnie w trybie portretowym. Z kolei maksymalna jakość nagrań to 4K/30fps lub Full HD/60fps.

Na koniec wspomnę jeszcze, że od razu po wyjęciu z pudełka smartfon będzie miał na pokładzie system Android 14 z najnowszą wersją autorskiej nakładki – OxygenOS 14. Producent deklaruje też trzyletni okres aktualizacji bezpieczeństwa oraz dostarczenie dwóch kolejnych wersji systemu, a więc do Androida 16.

Dwie wersje do wyboru i zaskakująco niska cena

OnePlus przygotował dwie wersje kolorystyczne: szarą (Dark Chrome) oraz zieloną (Celadon Marble). Szczególnie ta druga zapewnia smartfonowi charakterystyczny wygląd, choć już smukła wyspa z aparatami robi to całkiem skutecznie. W kontekście konstrukcji warto też zwrócić uwagę na deklarowaną wytrzymałość na upadki z wysokości 1,5 m oraz odporność na wodę i pył (według normy IP54).

fot. OnePlus

Oficjalna sprzedaż smartfona Nord CE 4 wystartuje 4 kwietnia. Na rynku indyjskim, gdzie trafi na początek, jego ceny rozpoczną się od 24999 rupii (równowartość ~1200 złotych) za model ze 128 GB pamięci. Za dwa razy większą przestrzeń na pliki będzie trzeba dopłacić 2000 rupii, a więc cena wzrośnie do ~1300 złotych. To ceny niższe niż za poprzednika!