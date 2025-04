GPT-4.1 wypuszczony. OpenAI wskazuje na przełom

Ekipa OpenAI przedstawiła swój najnowszy model sztucznej inteligencji. Przekonuje, że GPT-4.1 jest lepszy od swojego poprzednika praktycznie w każdej sferze – ponoć jest szybszy, bardziej precyzyjny, tańszy i bardziej niezawodny.

OpenAI wypuszcza model GPT-4.1. Ponoć jest lepszy pod każdym względem

GPT-4.1 to następca multimodalnego modelu GPT-4o, zaprezentowanego w maju 2024 roku. Jest w stanie obsłużyć nawet milion tokenów kontekstowych, co stanowi spory wzrost względem 128 tysięcy tokenów przetwarzanych przez poprzednika. Między innymi dzięki temu ma być w stanie wyłapywać więcej detali, ale też skuteczniej oddzielać istotne informacje od rozpraszaczy.

W programistycznym benchmarku SWE-bench Verified osiągnął skuteczność na poziomie 55% (vs 33% u GPT-4o), jego skuteczność śledzenia instrukcji wzrosła do 49% (vs 29% w GPT-4o), a interpretacja obrazów została minimalnie poprawiona, ze skutecznością na poziomie 75% (vs 69% w GPT-4o). Poniżej możesz zobaczyć wyniki:

wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI) wyniki GPT-4.1 (źródło: OpenAI)

OpenAI przekonuje, że model GPT-4.1 jest również bardziej niezawodny, a do tego aż o 26% tańszy niż GPT-4o. Ten ostatni wskaźnik stał się niezwykle istotny po premierze modelu DeepSeek o zaskakująco wysokiej sprawności i opłacalności.

Trzy warianty – co jeden, to mniejszy

Poza podstawowym, dużym modelem GPT-4.1, wdrożono także dwa mniejsze: GPT-4.1 Mini oraz GPT-4.1 Nano. Oba są lżejsze i tańsze, a ich zadanie polega przede wszystkim na wspieraniu programistów. Ten ostatni jest najmniejszym, najszybszym i najtańszym modelem, jaki kiedykolwiek stworzyło OpenAI.

Dzięki wprowadzeniu nowego modelu, dwuletni GPT-4 może wreszcie zostać odesłany na emeryturę – jego odłączenie od narzędzia ChatGPT ma nastąpić 30 kwietnia 2025 roku. Aktualnie domyślnym modelem jest natomiast GPT-4o, który nauczył się generować obrazy w ramach jednej z niedawnych aktualizacji.

A jeśli coś Ci się nie zgadza w liczbach, bo pamiętasz lutową premierę modelu GPT-4.5, to… dobrze pamiętasz, ale o tamtym modelu możesz właściwie zapomnieć. W lipcu zostanie on całkowicie wyłączony i zastąpiony przez opisywany tu GPT-4.1, ponieważ oferuje on wyższą lub podobną wydajność przy znacznie niższych kosztach i opóźnieniach, jak tłumaczy OpenAI.

5.9 Ocena

Dlaczego więc GPT-4.1 to nie po prostu GPT-5? Ponieważ GPT-5 to jeszcze inny model, który rozpocząć ma nową erę i to już za parę miesięcy. Będzie pierwszym, który połączy linie GPT oraz o (rozwijane w jej ramach rozwiązania – najnowsze to o3 – są tzw. modelami rozumującymi), aby umożliwić korzystanie ze wszystkich dostępnych narzędzi AI w ramach jednego modelu.

Wróćmy jednak do teraźniejszości. Modele GPT-4.1, GPT-4.1 Mini i GPT-4.1 Nano są już dostępne w API. Powoli można więc przymierzać się do ich testowania. Koszty, z jakimi wiąże się ich wykorzystanie, przedstawiają się następująco: