ColorOS 15 oficjalnie. Jakie korzyści przyniesie Android 15 na smartfonach Oppo?

Firma Google oficjalnie zaanonsowała system Android 15 i w ślad za nią idą kolejni producenci, którzy powoli również zapowiadają najnowsze wersje swoich nakładek, które zostaną oddane do dyspozycji użytkowników wraz z nowym Androidem. Oppo już zaprezentowało ColorOS 15, dzięki czemu wiemy, jakich nowości i usprawnień mogą spodziewać się właściciele smartfonów tej marki.

ColorOS 15 – lista zmian i nowości

Według zapewnień producenta nowa wersja ColorOS sprawia, że oprogramowanie oferuje przyjemne dla oka animacje i działa płynniej, a sprzęt szybciej i dłużej na pojedynczym ładowaniu. W ColorOS 15 zastosowano technologię równoległych animacji, co w praktyce oznacza, że równocześnie jedna aplikacja minimalizowana jest do ikony, a druga maksymalizowana. Jednocześnie przeprojektowano nieco ikony i animacje, aby wygląd i działanie interfejsu były bardziej realistyczne i „żywe”.

Animacje równoległe w ColorOS 15 (źródło: Oppo)

Nowe oprogramowanie ma również sprawić, że aplikacje będą instalowały się szybciej o 26%, a programy firm trzecich, które pełnią rolę albumów, uruchamiały się szybciej aż o 50%. Ponadto dzięki ColorOS 15 urządzenia mają działać płynniej o 22% i dłużej na pojedynczym ładowaniu o 12 minut.

W nowej wersji swojej nakładki Chińczycy zastosowali również rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, aczkolwiek tutaj trzeba zaznaczyć, że będzie mowa o funkcjach dostępnych w Chinach, ponieważ globalna wersja ColorOS 15 nie została jeszcze zapowiedziana. Nie wszystkie technologie mogą być dostępne dla użytkowników spoza Chin. Mowa tutaj na przykład o wirtualnym asystencie Oppo – poza Chinami pomocnikiem jest Asystent Google oraz chatbot Gemini.

ColorOS 15 oferuje funkcję rozpoznawania i wyszukiwania informacji na temat tego, co znajduje się na ekranie oraz rozwiązanie identyczne jak Circle to Search Google, a także możliwość zwiększania wielkości i rozdzielczości zdjęć oraz wyostrzania rozmazanych elementów na fotografiach. Do tego można skorzystać z opcji usuwania odblasków, które mogą pojawić się w sytuacji, gdy ktoś zrobi zdjęcie przez taflę szkła w oświetlonym sztucznym światłem pomieszczeniu.

Usuwanie odblasków w ColorOS 15 (źródło: Oppo)

Ponadto ColorOS 15 z wykorzystaniem sztucznej inteligencji umożliwi podsumowanie rozmów głosowych i wideo oraz dokumentów, przekonwertowanie dokumentu na inny format i jego przetłumaczenie na inny język, a także redagowanie notatek. Chińczycy zapewniają, że dane będą przetwarzane lokalnie na urządzeniu, aby chronić prywatność użytkowników.

Producent postarał się też, żeby przesyłanie plików (zdjęć, filmów i dokumentów) ze smartfonów Oppo na iPhone’y było łatwiejsze, aczkolwiek nie sprecyzował, jak ma to działać w praktyce. Ograniczył się jedynie do informacji, że będzie to możliwe po „wspólnym potwierdzeniu nawiązania połączenia”.

Łatwe przesyłanie plików ze smartfona Oppo na iPhone’a (źródło: Oppo)

Oprócz tego smartfony z ColorOS 15 automatycznie usuną SMS-y z kodami weryfikacyjnymi po 7 dniach od otrzymania (ta funkcja na pewno będzie dostępna wyłącznie w Chinach, ponieważ globalnie Oppo korzysta z Wiadomości Google), umożliwią cofanie zmian wprowadzonych podczas edytowania zdjęć (w tym zmianę użytego filtra) oraz uniemożliwią aplikacjom automatyczne odczytywanie prywatnych/wrażliwych informacji ze schowka (ma to chronić je przed wyciekiem).

W ColorOS 15 rozdzielono też sekcję z powiadomieniami i szybkimi ustawieniami, dzięki czemu użytkownicy zobaczą naraz więcej powiadomień i dostaną dostęp do większej liczby szybkich ustawień. Dodano również obsługę gestów do pływających okien – przesunięcie w górę spowoduje jego zamknięcie, w dół rozszerzenie na cały ekran, a w poziomie zminimalizowanie.

Które smartfony Oppo otrzymają aktualizację do ColorOS 15 i kiedy?

Oppo opublikowało listę modeli, które otrzymają aktualizację do marca 2024 roku. Jest to wykaz smartfonów sprzedawanych w Chinach – nie wszystkie są dostępne w innych krajach lub są pod innymi nazwami. Ponadto istnieją urządzenia sprzedawane globalnie, a w Chinach nie, dlatego pozostaje czekać, aż polski oddział przygotuje i udostępni analogiczny harmonogram. Na razie zapowiedział premierę OxygenOS 15 na 24 października 2024 roku.