Premiera iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus. Jest lepiej i taniej!

Premiera najnowszych smartfonów giganta z Cupertino jest jednym z najbardziej oczekiwanych corocznych wydarzeń w technologicznym świecie. Co oferuje iPhone 16, także iPhone 16 Plus? Co prawda nie ma rewolucji, ale jest kilka zmian, które mogą się spodobać.

Specyfikacja nowych smartfonów Apple

Gigant z Cupertino jest niesamowicie mocno przywiązany do wartości odświeżania ekranu w swoich smartfonach. iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus zaoferują dokładnie takie same wyświetlacze, jak seria iPhone 15. Nowe urządzenia Apple zostały wyposażone w ekrany o przekątnej odpowiednio 6,1 cala oraz 6,7 cala, z odświeżaniem 60 Hz i jasnością sięgającą od 1 nita do 2000 nitów.

Apple iPhone 16 (źródło: Apple)

Nie sposób nie zauważyć największej zmiany w designie smartfonów giganta z Cupertino od kilku lat. Mam na myśli oczywiście wyspę aparatu, która została przeprojektowana. Teraz oczka obiektywów znajdują się jedno pod drugim. Nie jest to oczywiście żadna nowość, bo niemal bliźniacze rozwiązanie widzieliśmy już w iPhone X.

Nowe iPhone’y zadebiutowały w kilku pastelowych kolorach: białym, czarnym, niebieskim, zielonym i różowym.

Smartfony Apple wyróżnia jeszcze jeden szczegół, a mianowicie przycisk aparatu, który oferuje kilka możliwych wariantów swojego działania. Pojedyncze wciśnięcie otworzy apkę aparatu, a użyty ponowne zadziała jak spust migawki. Z kolei dłuższe przytrzymanie przycisku rozpocznie nagrywanie.

Ciekawą opcją jest na pewno możliwość sterowania zoomem za pomocą przytrzymania i przesuniecie palcem w lewo i prawo na przycisku. Warto dodać, że ma on działać nie tylko w dedykowanej aplikacji aparatu. Z kolei na lewej krawędzi pojawił się przycisk dający dostęp do różnych funkcji i aplikacji, w zależności od preferencji użytkownika.

Najważniejsza zmiana zaszła jednak we wnętrzu iPhone 16. Zarówno model podstawowy, jak i iPhone 16 Plus napędza chip Apple A18 Bionic wykonany w 3 nm technologii. To swego rodzaju zerwanie z tradycją, ponieważ do tej pory Apple w podstawowych modelach umieszczało procesory z poprzedniej generacji swoich smartfonów z dopiskiem „Pro”.

Gigant z Cupertino stwierdził, że nowy chipset jest o 30% wydajniejszy od A16 Bionic z iPhone 15, a dodatkowo ma zużywać o 30% mniej energii. Z kolei 5-rdzeniowy układ graficzny może pochwalić się aż 40% wyższą wydajnością niż zastosowany w poprzedniej generacji podstawowego modelu układ. Nowy GPU ma wspierać Ray Tracing oraz gry AAA.

Jeśli chodzi o możliwości fotograficzne to tutaj nic się nie zmieniło. Apple zastosował w iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus 48 Mpix aparat główny z OIS i przysłoną f/1.6. Wspiera go ultraszerokokątny obiektyw z pole widzenia 120 stopni o przysłonie f/2.4 połączony z 12 Mpix matrycą i autofokusem. Z kolei na froncie smartfonów znalazł się 12 Mpix aparat z przysłoną f/1.9.

Producent – jak ma to zresztą w zwyczaju – nie pochwalił się dokładną pojemnościami akumulatorów nowych smartfonów. Firma potwierdziła pojawiające się przez premierą doniesienia, które mówiły o zwiększeniu pojemności baterii, choć bez konkretów.

Apple iPhone 16 (źródło: Apple)

Nie obeszło się też bez sztucznej inteligencji

W ostatnim czasie właściwie żadna premiera urządzeń mobilnych nie może się obejść bez wątku sztucznej inteligencji. Nie inaczej jest w przypadku Apple – AI wspominane było podczas konferencji giganta z Cupertino wielokrotnie. Najważniejsze pytanie brzmi, czy to jedynie marketingowy bełkot, czy Apple Intelligence przyniesie przydatne dla użytkowników funkcje?

Można powiedzieć, że jest tu trochę możliwości, ale w większość to „bajery”, a do tego Apple nie pokazuje tu nic przełomowego, czego nie widzielibyśmy już wcześniej. Sztuczna Inteligencja w iPhone’ach zaoferuje m.in.: funkcje tekstowe, czyli przepisywanie, zmienianie tonu tekstu na bardziej profesjonalny itd, tworzenie nowych emoji na podstawie tekstu, wyszukiwanie zdjęć lub wideo w galerii po opisie, podsumowywania e-maili i powiadomień oraz segregowanie powiadomień od tych najważniejszych. Zapowiedziano także współpracę z Siri: wystarczy np. powiedzieć „wyślij do Asi zdjęcia z sobotniej imprezy” (oczywiście nie po polsku), a AI samo je wybierze z galerii i dołączy do wiadomości.

Sztuczna Inteligencja ma działać bezpośrednio na urządzeniu. Do bardziej rozbudowanych zadań będzie jednak łączyć się z usługami w chmurze. Apple zapewnia jednak, że żadne dane nie będą przechowywane, a wykorzystywane będą jedynie, by wykonać zadania zlecone przez użytkownika. Apple Inteligencje dostępne będzie w ramach darmowej aktualizacji. W USA pojawi się już w przyszłym miesiącu, a do końca tego roku skorzystają z niej jeszcze użytkownicy w Chinach, Japonii, Francji i Hiszpanii. Czyli Polacy nie skorzystają.

iPhone 16 oraz iPhone 16 Plus. Ile zapłacimy w Polsce?

Nie spodziewałem się, że będę mógł napisać to w kontekście premierowych sprzętów Apple, ale ich cena jest mocnym zaskoczeniem i to na plus. Za iPhone 16 ze 128 GB wbudowanej pamięci trzeba będzie w Polsce zapłacić 3999 złotych. Z kolei iPhone 16 Plus w 128 GB wariancie został wyceniony na 4499 złotych. Dostępne są także opcje pamięci 256 GB i 512 GB.

Przedsprzedaż najnowszych smartfonów Apple rusza już 13 września 2024 od godziny 14:00, a w regularnej sprzedaży pojawią się one 20 września. Warto przypomnieć, że obniżka cen na start jest znacząca, ponieważ iPhone 15 podczas swojej premiery kosztował od 4699 złotych, a iPhone 15 Plus od 5299 złotych.