Nowy procesor Snapdragon dostanie małego kopa. Gracze się ucieszą

Qualcomm właśnie pokazało następcę procesora Snapdragon 778G+. Jest mocniej, a całość może spodobać się tym, którzy wkrótce będą szukać niedrogiego smartfona do gier.

Zastępca na środku boiska

Jak wspomniałem już na samym początku, nowy układ mobilny Snapdragon 782G jest delikatnym ulepszeniem procesora, który możecie kojarzyć choćby z Nothing Phone (1). Jest to chipset wykonany w technologii 6 nm z ośmiordzeniowym CPU Kryo 670 oraz układem graficznym Adreno 642L.

Co się tyczy samej konfiguracji procesora, nie uświadczymy tutaj rewolucji dla urządzeń ze średniej półki. Podobnie jak u poprzednika mamy 1 główny rdzeń Cortex-A78 który został podkręcony o 200 MHz i operuje z częstotliwością 2,7 GHz, trzy rdzenie Cortex-A78 o taktowaniu 2,2 GHz i cztery rdzenie Cortex-A55 o mocy 1,9 GHz.

Dzięki małemu kopniakowi w zegar głównego rdzenia wysokowydajnościowego, zasoby mocy procesora podskoczyły o 5% względem Snapdragona 778G+, a układ graficzny zaliczył skok wydajności o 10%. Można zatem spodziewać się, że nowa propozycja Qualcomma dla średniej półki powinna zapewnić kilka dodatkowych klatek na sekundę w grach mobilnych.

Pełna specyfikacja układu mobilnego Snapdragon 782G. Źródło: Qualcomm

Snapdragon 782G – niby nowy, ale stary

Reszta układu mobilnego pozostała taka sama. Snapdragon 782G zapewnia dostęp do technologii Quick Charge 4+, ma niezmienioną strukturę akceleratora SI oraz ten sam ISP Qualcomm Spectra z wsparciem dla 14-bitowego ISP z możliwością wspierania matryc o rozdzielczości sięgającej 200 megapikseli. Podobnie jest w kwestii łączności – mamy tu znany modem Snapdragon X53 ze wsparciem dla Sub-6 GHz oraz mmWave, system FastConnect z obsługą Wi-Fi 6, prędkości 2,9 Gb/s oraz dostępem do Bluetooth 5.2.

Małą niewiadomą pozostaje, kiedy zadebiutuje pierwszy smartfon wyposażony w nową-starą konstrukcję amerykańskiego producenta. Wszystko wskazuje jednak na to, że będzie to Honor 80, który ma swoją premierę właśnie dzisiaj. W przyszłości z układ z pewnością trafi do wielu urządzeń ze średniej półki. Kto wie, być może Nothing skorzysta z niego przy tworzeniu modelu Phone (2).