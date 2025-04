Nowe smartfony Vivo. Dla miłośników olbrzymich akumulatorów

Firma Vivo zaprezentowała dwa nowe smartfony, uświetniające swoją obecnością serię Y300. Jeden i drugi to ciekawa propozycja dla miłośników akumulatorów o nieprzeciętnie dużej pojemności.

Zaczęło się od Vivo Y300 Pro, którego premiera nie odbiła się jednak szerokim echem. Inaczej było, gdy pod koniec 2024 roku zaprezentowany został smartfon Vivo Y300. Niespełna cztery miesiące później dołączył do niego Vivo Y300i, a teraz rodzinę Trzysetek uzupełniają kolejne dwa modele: prawie najsłabszy i wyraźnie najmocniejszy z nich.

Vivo Y300t to całkiem intrygująca propozycja

Zacznijmy od tego pierwszego. Vivo Y300t zachowuje charakterystyczny dla swoich braci akumulator o pojemności 6500 mAh, który nadal można ładować z mocą 44 W. Ma też te same opcje łączności, co model podstawowy, a także taki sam zestaw aparatów, tworzony przez główny sensor 50 Mpix (f/1.8) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2.4) na tyle oraz oczko 8 Mpix na froncie.

Wyróżnia go natomiast 6,72-calowy panel LCD o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Ma też najmocniejszy procesor z całej trójki bez dopisków Pro, mianowicie MediaTek Dimensity 7300. Niezmiennie towarzyszy mu maksymalnie 12 GB RAM oraz 512 GB na pliki.

Vivo Y300t (źródło: FoneArena)

Wymiary urządzenia to 165,7×76,3×8,19 mm, a waga wynosi nieco ponad 200 gramów. Producent zapewnia też o pyło- i wodoodporności, ale nie wskazuje na żadną klasę. Chwali się za to certyfikatem militarnym MIL-STD-810H.

Jest też Vivo Y300 Pro+ z potężnym akumulatorem

Druga nowinka jest z kolei najbardziej wypasionym modelem w rodzinie, choć różnice względem wariantu bez plusa są niewielkie. Konkretnie Vivo Y300 Pro+ różni się jedynie procesorem i zasilaniem. Ten pierwszy to Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 wchodzący w miejsce Snapdragona 6 Gen 1.

Vivo Y300 Pro+ (źródło: FoneArena)

Jeśli zaś chodzi o zasilanie, to producent postawił na akumulator o olbrzymiej pojemności 7300 mAh i zadbał o obsługę szybkiego ładowania z mocą 90 W. Reszta specyfikacji pozostaje bez zmian – mamy więc między innymi 6,77-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ oraz zestaw aparatów 50 + 2 Mpix na tyle i 32 Mpix z przodu. Wymiary to 163,4×76,4×7,89 mm, a waga wynosi niespełna 200 gramów.

Specyfikacja Vivo Y300t, Vivo Y300 Pro+ i pozostałych modeli z serii

Do omówienia pozostały już tylko ceny, ale zanim one, to proponuję zestawienie specyfikacji całej piątki:

Vivo Y300i Vivo Y300t Vivo Y300 Vivo Y300 Pro Vivo Y300 Pro+ Wyświetlacz 6,68 cala,

LCD,

HD+,

120 Hz 6,72 cala,

LCD,

Full HD+,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz 6,77 cala,

AMOLED,

Full HD+,

120 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 MediaTek Dimensity 7300 MediaTek Dimensity 6300 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Pamięć 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

256/512 GB na pliki (UFS 2.2) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB na pliki (UFS 3.1) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB na pliki (UFS 2.2) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB na pliki (UFS 2.2) 8/12 GB RAM (LPDDR4X),

128-512 GB na pliki (UFS 2.2) Aparaty 50 Mpix – główny,

przód: 5 Mpix 50 Mpix – główny,

2 Mpix – czujnik głębi,

przód: 8 Mpix 50 Mpix z OIS – główny,

2 Mpix – czujnik głębi,

przód: 8 Mpix 50 Mpix z OIS – główny,

2 Mpix – czujnik głębi,

przód: 32 Mpix 50 Mpix z OIS – główny,

2 Mpix – czujnik głębi,

przód: 32 Mpix Akumulator 6500 mAh,

ładowanie do 44 W 6500 mAh,

ładowanie do 44 W 6500 mAh,

ładowanie do 44 W 6500 mAh,

ładowanie do 80 W 7300 mAh,

ładowanie do 90 W Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC Oprogramowanie Android 15 / OriginOS 5 Android 15 / OriginOS 5 Android 14 / OriginOS 5 Android 14 / OriginOS 4 Android 15 / OriginOS 5

Ile kosztują nowe smartfony Vivo?

To teraz słówko o cenach. Przedstawiają się one następująco:

Vivo Y300t 8/128 GB – 1199 juanów (równowartość ~650 złotych), 8/256 GB – 1299 juanów (~705 złotych), 12/256 GB – 1499 juanów (~810 złotych), 12/512 GB – 1699 juanów (~920 złotych),

Vivo Y300 Pro+ 8/128 GB – 1799 juanów (~975 złotych), 8/256 GB – 1999 juanów (~1080 złotych), 12/256 GB – 2199 juanów (~1190 złotych), 12/512 GB – 2499 juanów (~1350 złotych).



Póki co oba modele widnieją jedynie w chińskich sklepach, ale lada chwila opuścić mają Państwo Środka, by dotrzeć też do Indii. Ewentualna dalsza ekspansja stoi pod znakiem zapytania.