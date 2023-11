Masz smartfon OPPO? Sprawdź, czy kwalifikuje się do aktualizacji ColorOS 14

Smartfony OPPO są całkiem ciekawym wyborem dla osób poszukujących nowego urządzenia mobilnego, więc nic dziwnego, że liczba ich użytkowników w Polsce rośnie. Mogą oni być ciekawi, czy ich telefon otrzyma nową wersję systemu operacyjnego w formie aktualizacji.

Nowa wersja systemu dla smartfonów OPPO

OPPO zaprezentowało nowe możliwości rozwijanego przez siebie interfejsu użytkownika, bazującego na systemie Android. Najświeższa wersja nazywa się ColorOS 14 i wprowadza kilka funkcji wykorzystywanych w „czystym” Androidzie 14, ale dorzuca też coś ekstra.

Gdyby skupić się na tym, co będzie rzucać się w oczy w pierwszej kolejności, musielibyśmy powiedzieć co nieco o wyglądzie nakładki systemowej. Deweloperzy przygotowali styl, który nazwano “Aquamorphic Design”. Zapewnia on spójną prezencję poszczególnych elementów interfejsu. Dotyczy to także sytuacji, gdy zdecydujemy się skorzystać z motywu, który czerpie z tapety paletę kolorów. Wtedy pasek stanu, widżet zegara czy inne treści, będą ładnie komponować się z tłem.

Oprócz powyższych wizualiów, opracowano także zestaw domyślnych dźwięków, w tym dzwonki systemowe i sygnały powiadomień, lepiej oddające powiązania z aquamorficznym stylem systemu.

Ekran blokady ekranu, wykorzystujący Always On Display, będzie teraz wyświetlał różne zestawy grafik z widżetami pokazującymi, jak udaje nam się minimalizować wpływ na środowisko. Animacje wskażą przebyty przez użytkownika dystans i podadzą, jak mocno zmniejszyła się emisja CO 2 , gdy wybierzemy spacer zamiast podróży autem.

Inteligentne funkcje umożliwią wydzielanie tekstu, obrazów i filmów z poszczególnych programów, i przesyłanie ich między aplikacjami. Można będzie to robić za pomocą prostych gestów przeciągania i upuszczania. Oprócz tego ze zdjęć i filmów będzie dało się wyciąć dowolne kształty (postaci ludzi czy zwierząt), co zadziała podobnie jak w systemie iOS. Tutaj nazwano tę funkcję Smart Image Matting.

OPPO obiecuje lepszą płynność urządzeń działających na ColorOS 14, co ma być uzyskiwane dzięki sprawniejszemu zarządzaniu zasobami, pamięcią tymczasową i pamięcią masową urządzenia. Obejmuje to także wirtualizację ROM, która ma zaoszczędzić nawet do 20 GB miejsca dla użytkownika, a to wszystko dzięki porządkowaniu danych aplikacji oraz technikom kompresji.

W ślad za tą technologią idą „wirtualizacja RAM” oraz „wirtualizacja procesora”, które mają pomóc utrzymywać aplikacje w tle nawet przez 72 godziny czy zachowywać balans między wydajnością energetyczną a zasobami mocy. „Tryb arktyczny” z kolei zadba o to, by przerwać sesję ładowania, gdy stan baterii przekroczy 80% i nie pozwoli na nadmierne nagrzewanie się akumulatora.

W kwestii bezpieczeństwa danych otrzymamy funkcję o nazwie „Auto Pixelate”, która zadziała zgodnie ze swoją nazwą: zamaże poufne informacje na zrzutach ekranu za pomocą jednego dotknięcia. Z kolei „Privacy Keeper” pomoże ustawić osobne zasady wykorzystania plików czy nadania uprawnień dla poszczególnych aplikacji. Dla wielu z nich będzie można też wybrać tryb wyświetlania i zdecydować, czy ekran ma się odświeżać w niech z częstotliwością 70, 90, czy 120 Hz.

7 Ocena

Które smartfony OPPO zostaną zaktualizowane?

Z pewnością aktualizację do ColorOS 14 otrzymają wszystkie te smartfony, które dostaną dostęp do wersji beta tej nakładki. Zgodnie z ogłoszeniem OPPO chodzi o:

OPPO Find X5 Pro, OPPO Find X5, OPPO Reno 10 Pro+ 5G, OPPO Reno 8 Pro 5G, OPPO A77 (otrzymały wersję beta ColorOS 14 już w październiku),

W listopadzie: OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Reno 10 Pro 5G, OPPO Reno 10 5G, OPPO Reno 8 5G, OPPO Reno 8T 5G, OPPO Reno 8, OPPO Reno 8T, OPPO Reno 7, OPPO F23 5G, OPPO F21s Pro 5G, OPPO F21 Pro, OPPO A98 5G, OPPO A78 5G, OPPO A77s,

OPPO Find X3 Pro 5G, OPPO Reno 10 Pro 5G, OPPO Reno 10 5G, OPPO Reno 8 5G, OPPO Reno 8T 5G, OPPO Reno 8, OPPO Reno 8T, OPPO Reno 7, OPPO F23 5G, OPPO F21s Pro 5G, OPPO F21 Pro, OPPO A98 5G, OPPO A78 5G, OPPO A77s, W grudniu: OPPO K10 5G, OPPO A77 5G,

OPPO K10 5G, OPPO A77 5G, W styczniu 2024 roku: OPPO A78, OPPO A58,

OPPO A78, OPPO A58, W kwietniu 2024 roku: OPPO Reno 8Z 5G, OPPO F21s Pro 5G, OPPO A96 5G.

Oczywiście termin otrzymania aktualizacji ostatecznej wersji systemu będzie jeszcze bardziej odległy – wszak testowe edycje muszą zostać dopieszczone i udostępnione publicznie w wersji globalnej.

Z nowszych modeli, na liście brakuje tylko OPPO Find N2 Flip. Model ten dostanie finalną wersję nakładki w połowie listopada 2023 roku.

Zakładając, że producent wywiąże się ze swoich obietnic, wszystkie powyższe modele powinny otrzymać nakładkę ColorOS 14, bazującą na Androidzie 14.