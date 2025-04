Na Redmi Turbo 4 Pro możemy poczekać dłużej. Problemem wypadek samochodu

Niewykluczone, że na oficjalne poznanie Redmi Turbo 4 Pro będziemy musieli poczekać nieco dłużej. Wszystko przez tragiczny wypadek samochodu.

Wypadek Xiaomi SU7

Na wstępie warto przypomnieć, że Xiaomi to dziś nie tylko smartfony, tablety, smartwatche czy chociażby przystawki smart TV. Firma produkuje też samochody elektryczne i to podobno całkiem niezłe. W ofercie znajdziemy różowego Xiaomi SU7 i jego inne wersje kolorystyczne, a także niedawno zaprezentowanego Xiaomi YU7, czyli SUV-a.

Niestety, tym razem nie przychodzę do Was z ekscytującymi rewelacjami na temat motoryzacyjnego przemysłu Chińczyków. Informacja jest z tych naprawdę złych. Otóż pod koniec marca tego roku w Tongling w prowincji Anhui doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły trzy młode kobiety podróżujące Xiaomi SU7.

Z źródeł wynika, że samochód poruszał się w trybie wspomagania NOA z prędkością wynoszącą około 116 km/h. Wówczas miał wykryć przeszkody na drodze, na której trwały prace remontowe. Zaczął zwalniać i kierowczyni zdecydowała się w tym momencie przejąć sterowanie. Zrobiła to na chwilę przed uderzeniem w betonową barierkę przy prędkości 97 km/h.

Xiaomi SU7 po wypadku (źródło: @jenniferzeng97 | X)

Tuż po uderzeniu doszło do pożaru, a niektóre źródła wskazują, że pojawiły się problemy z otworzeniem drzwi. Obecnie jednak cała sprawa, także ta dotycząca zablokowanych drzwi, jest przedmiotem dochodzenia. Wypada dodać, że Chińczycy mieli już wstępnie zareagować na to zdarzenie – przed miejscami, w których prowadzone są prace drogowe, zaczęły pojawiać się znaki nakazujące wyłączenie systemów wspomagania jazdy.

Premiera Redmi Turbo 4 Pro może być opóźniona

Jak wynika z nowych informacji, omawiana tragedia może przełożyć się na opóźnienie premiery Redmi Turbo 4 Pro. Wypada przypomnieć, że według dotychczasowych doniesień smartfon miał zadebiutować 17 kwietnia. Obecnie nie wiadomo, ile będziemy musieli poczekać na jego wydanie.

Redmi Turbo 4 Pro ma otrzymać ekran OLED LTPS o przekątnej 6,83 cala. Jego sercem ma być dopiero co pokazany Snapdragon 8s Gen 4. Do tego dojdzie główny aparat 50 Mpix, któremu będzie towarzyszył aparat 8 Mpix. Na pokładzie znajdzie się jeszcze potężny akumulator o pojemności 7550 mAh, który będzie można ładować z mocą 90 W. Optyczny czytnik linii papilarnych ma zostać zintegrowany z ekranem, a obudowa ma spełnić kryteria klas IP68 i IP69.

Niedawno zadebiutował Redmi Turbo 4. Trzeba przyznać, że jest to całkiem atrakcyjny smartfon z interesującym wnętrzem.