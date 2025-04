Robisz zdjęcie i dostajesz karę. Zakaz fotografowania zaraz obejmie wiele miejsc

Wkrótce w Polsce zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, a wraz z nim w okolicy 25 tysięcy obiektów zawisną nowe tablice „Zakaz fotografowania”. Gdzie za zrobienie zdjęcia możesz dostać mandat?

Tych obiektów wkrótce nie uwiecznisz na zdjęciach

Zdecydowana większość posiada telefon wyposażony w aparat. Tak łatwy dostęp do aparatu fotograficznego sprawia, że wiele osób fotografuje dosłownie wszystko – od ludzi, przez piękne widoki i zabytki, aż po posiłki. Są jednak miejsca, w których nie wolno wykonywać zdjęć. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 roku wskazuje, iż zabronione jest fotografowanie i nagrywanie obiektów szczególnie ważnych dla obronności państwa, jeśli te zostały oznaczone odpowiednią tablicą. Teraz okazuje się, że lista miejsc, które obejmie „zakaz fotografowania”, znacząco się wydłuży.

Już od 18 kwietnia 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowe Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2025 roku w sprawie trybu oraz terminów wydawania zezwoleń na fotografowanie, filmowanie lub utrwalanie w inny sposób obrazu lub wizerunku obiektów, osób lub ruchomości, o których mowa w art. 616a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wzoru znaku zakazu fotografowania oraz sposobu jego uwidocznienia, utrwalenia i rozmieszczenia. Na mocy nowych przepisów w 25 tysiącach miejsc zawiśnie specjalna tablica. Co zaskakujące, zaledwie 3% z nich to obiekty wojskowe.

Wygląda na to, że jeszcze tylko do najbliższego czwartku możecie zrobić własne zdjęcia m.in. w porcie w Świnoujściu. Choć, jak powiedział Polsat News Andrzej Kutys z radia Super FM – „zakładam, że to będzie dotyczyło jakichś konkretnych instalacji”. Nowy zakaz fotografowania obejmie także elektrownie, poligony, urzędy wojewódzkie, sądy, a nawet wybrane mosty czy linie kolejowe.

Jak wygląda oficjalna tablica zabraniająca wykonywania zdjęć i nagrywania?

Znak zakazu fotografowania został bardzo szczegółowo określony w rozporządzeniu. Jest to biała, kwadratowa tablica o boku 60 cm, z czerwoną obwódką o szerokości 3,35 cm. Słowo „ZAKAZ” widnieje w kolorze czarnym, a wysokość liter wynosi 7,45 cm. Z kolei w słowie „FOTOGRAFOWANIA” wysokość liter wyniesie 3,35 cm.

Na tablicy znajdą się także trzy czarno-białe znaki z aparatem fotograficznym, kamerą oraz urządzeniem mobilnym, które zostały otoczone czerwonym okręgiem ze skośnym przekreśleniem. W dolnej części tablicy umieszczono też napis „ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA” w czterech językach – angielskim, niemieckim, rosyjskim i arabskim.

Nowa tablica „Zakaz fotografowania” (źródło: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej)

Dlaczego wprowadzono zakaz fotografowania? Jakie kary grożą za jego złamanie

Przyczyną zmian w polskim prawie jest chęć przeciwdziałania szpiegostwu. Wśród specjalistów i w mediach pojawia się jednak mnóstwo głosów, że nowe przepisy nie zaszkodzą szpiegom, a utrudnią życie zwyczajnym obywatelom czy turystom. Zauważa się również brak precyzyjności w nowym rozporządzeniu. Fotoreporter Radia Szczecin – Robert Stachnik – podaje przykład sytuacji otwarcia mostu, gdzie nie zamontowano jeszcze tablicy i „jako dziennikarze możemy, ale trzy sekundy po konferencji już nie możemy tego mostu fotografować bez zgody”.

Aby móc robić zdjęcia w miejscach, gdzie ma obowiązywać zakaz fotografowania, trzeba będzie uzyskać odpowiednie zezwolenie. Za wykonanie zdjęcia w miejscu objętym zakazem przewidziano kary. Złamanie zakazu ma wiązać się z mandatem, aresztem, a nawet skonfiskowaniem sprzętu.