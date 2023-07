OnePlus Nord CE 3 5G oficjalnie. Co oferuje i za ile?

Do oferty marki dołączyły dwa nowe smartfony – OnePlus Nord 3 5G i Nord CE 3 5G. Co oferuje i ile kosztuje ten ostatni? Na pewno ma wiele argumentów, aby przekonać do siebie klientów.

Specyfikacja smartfona OnePlus Nord CE 3 5G

Na pokładzie tego urządzenia znalazł się procesor Qualcomm Snapdragon 782G o maksymalnej częstotliwości taktowania 2,7 GHz z układem graficznym Adreno 642L oraz kości RAM LPDDR4X (8/12 GB) i pamięć flash typu UFS 2.2 (128/256 GB), a także komora parowa o powierzchni 4129,8 mm2, aby całość się nie przegrzewała. Smartfon zasilać ma akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 80 W (producent zapewnia zasilacz 80 W w zestawie sprzedażowym). OnePlus deklaruje, że bateria zachowa co najmniej 80% pojemności po 1600 cyklach ładowania.

fot. producenta

Smartfon wyposażono też w 6,7-calowy wyświetlacz Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2412×1080 pikseli (394 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 60, 90 i 120 Hz oraz próbkowania dotyku z prędkością do 240 Hz. Ekran obsługuje również palety barw sRGB i DCI-P3 oraz 10-bitową głębię koloru, a do tego zapewnia wsparcie dla HDR10+ i ściemniania PWM 2160 Hz. Deklarowany przez OnePlusa współczynnik screen-to-body ratio wynosi 93,4%.

OnePlus Nord CE 3 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji też 16 Mpix (f/2.4) aparat na przodzie z pikselami wielkości 1,0 µm i ekwiwalentem ogniskowej 24 mm oraz trzy aparaty na tyle:

50 Mpix z sensorem Sony IMX890 (1/1.56″), pikselami wielkości 1,0 µm, ekwiwalentem ogniskowej 24 mm, sześcioma soczewkami, przysłoną f/1.8, PDAF i optyczną stabilizacją obrazu,

8 Mpix z matrycą Sony IMX355, pikselami wielkości 1,12 µm, przysłoną f/2.2 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 112°,

2 Mpix do zdjęć makro.

Moduł na tyle zapewnia zoom do 20x oraz funkcję nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę, a także w zwolnionym tempie do 240 fps w 720p. Ponadto jest możliwość nagrywania wideo jednocześnie przednim i tylnym aparatem.

Specyfikacja smartfona OnePlus Nord CE 3 5G obejmuje też silnik liniowy osi X, dwa głośniki z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res Audio (jest także certyfikat Hi-Res Audio Wireless), moduły Bluetooth 5.2, WiFi 6, NFC i 5G, slot na kartę microSD do 1 TB, dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), złącze USB-C (USB 2.0), ekranowy czytnik linii papilarnych, czujnik temperatury i emiter podczerwieni. Urządzenie ma wymiary 162,7×75,5×8,2 mm i waży 184 gramów.

fot. producenta

Warto jeszcze wspomnieć, że OnePlus Nord CE 3 5G fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OxygenOS 13.1 i producent obiecuje mu dwie aktualizacje systemu i trzy lata zabezpieczeń Androida.

Cena OnePlus Nord CE 3 5G, dostępność

Smartfon zadebiutował w Indiach, gdzie będzie dostępny w dwóch kolorach – Grey Shimmer i Aqua Surge oraz dwóch konfiguracjach:

8/128 GB za 26999 rupii (równowartość ~1350 złotych),

12/256 GB za 28999 rupii (~1450 złotych).

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności tego smartfona w innych krajach, ale nie będzie dla nas niespodzianką, jeśli trafi do sprzedaży również na innych rynkach.