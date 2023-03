Kolejny chiński producent chce stworzyć własny składany smartfon. Wygląda znajomo

Chociaż składany smartfon wciąż jest dość niecodziennym sprzętem, to jednak coraz więcej producentów decyduje się spróbować swoich sił w tym segmencie rynku. Teraz pojawiły się informacje o tym, że kolejna chińska firma przygotowuje swoją wersję składanego smartfona. Trzeba przyznać, że jego konstrukcja wygląda znajomo. Poznajecie?

Coraz tłoczniej na rynku składaków

Składane smartfony naprawdę ciężko nazwać sprzętem skierowanym do „przeciętnego” odbiorcy, przede wszystkim ze względu na ich wysokie ceny. To jednak nie jest jedyny powód – klienci często mają obawy o żywotność takiego rozwiązania. Niewiele osób szuka też urządzenia, które byłoby połączeniem smartfona i tabletu, bo właśnie to najczęściej oferują składane konstrukcje.

Zdecydowanym liderem na rynku jest obecnie Samsung, któremu zawdzięczamy wzrost popularności składaków. W zeszłym roku południowokoreański producent pochwalił się, że jego Galaxy Z Flip oraz Galaxy Z Fold cieszą się ogromną popularnością wśród klientów korporacyjnych. Prognozy również są optymistyczne, ponieważ IDC przewiduje, że w 2023 roku na rynek dostarczonych zostanie 21 mln sztuk składanych smartfonów.

Wzrost liczby dostaw związany jest nie tylko z rosnąco popularnością tego rodzaju urządzeń, ale także z tym, że na rynku pojawia się coraz więcej marek, które je oferują. Oprócz królującego w tym segmencie rynku Samsunga, w swoim portfolio składne konstrukcje mają m.in. Motorola, HUAWEI, OPPO, vivo i Xiaomi. Bardzo możliwe, że na rynku pojawi się wkrótce nowy gracz z Dalekiego Wschodu.

Samsung Galaxy Z Flip 4 (fot. Tabletowo.pl)

Meizu chce stworzyć własny składany smartfon

Meizu to chiński producent, którego urządzenia trafiały na polski rynek. Na łamach naszego portalu mogliście przeczytać np. recenzję Meizu Note 9, który był wówczas opisywany jako „niezły smartfon z kilkoma niedoróbkami”. Z roku na rok z marką było jednak coraz gorzej, a popularność jej urządzeń spadała.

Teraz jednak wygląda na to, że firma chce ponownie przyciągnąć do siebie klientów. Niedawno informowaliśmy Was o kopii Samsunga Galaxy S23, czyli Meizu 20, którego oficjalna premiera zapowiedziana jest na 30 marca 2023 roku. Producent ogłosił, że do końca tego roku na rynek ma też trafić jego pierwszy składany smartfon.

Portal Pricebaba dotarł do dokumentów patentowych złożonych przez Meizu w Chińskiej Narodowej Administracji Własności Intelektualnej (CNIPA). Pojawiły się w nim szkice prezentujące konstrukcję składanego smartfona chińskiej marki, która – jak sami przyznacie – wygląda naprawdę znajomo, ponieważ jest bardzo podobna do dobrze znanego Samsunga Galaxy Z Flip.

szkic oraz dokumenty patentowe składanego smartfona Meizu (źródło: Pricebaba)

Warto podkreślić, że to tylko szkic, który nie ukazuje zbyt wielu informacji o tym, jak ostatecznie będzie wyglądać smartfon. Nie ma na nim zaznaczonych choćby miejsc, gdzie umieszczone zostaną obiektywy aparatów.

Czy Meizu po raz kolejny zdecyduje się mocno zainspirować urządzeniami południowokoreańskiego giganta? Na odpowiedź na to pytanie przyjdzie nam poczekać zapewne jeszcze kilka najbliższych miesięcy, kiedy to zaczną pojawiać się przedpremierowe informacje bądź pierwsze rendery nowego, chińskiego składaka.