MEGA PROMOCJA: ten smartfon i smartwatch nigdy nie były tak tanie!

Na co dzień promocja promocję pogania, ale nieczęsto zdarzają się tak dobre oferty. Macie jednak właśnie okazję kupić nietuzinkowy smartfon i jeszcze bardziej niezwykły smartwatch w historycznie najniższych cenach. Musicie się jednak pospieszyć.

Promocja na jedyny taki smartfon

To nie pierwsza promocja na ten smartfon – Infinix Zero Ultra był już co najmniej dwukrotnie dostępny w cenie niższej o 500 złotych, tzn. za 2499 złotych, ale teraz nadarza się okazja, żeby kupić go aż o 777 złotych taniej. Tak, dobrze przeczytaliście – w Waszej kieszeni może zostać blisko 800 złotych, gdyż kupicie ten model za 2222 złotych. Jak to możliwe?

fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl

Sklep x-kom przygotował kolejną odsłonę weekendowej promocji, która obejmuje m.in. Infinix Zero Ultra. Między innymi, bo też smartwatch, o którym za chwilę. Aby kupić ten smartfon taniej, musicie dodać go do koszyka, a następnie użyć kodu rabatowego weeknd. Co jednak ważne: promocja obowiązuje tylko w aplikacji, którą pobierzecie na Androida i iOS.

W obniżonej do 2222 złotych cenie dostępna jest zarówno czarna, jak i srebrna wersja kolorystyczna. Dlaczego jednak ten smartfon zwraca uwagę? Przede wszystkim dlatego, że oferuje 6,8-calowy ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą aż 180 W.

6.9 Ocena 7 Ocena

Jeśli jesteście mocno zainteresowani, przed zakupem przeczytajcie recenzję Infinix Zero Ultra na Tabletowo.pl – bo choć smartfon oferuje wyśrubowaną specyfikację, bo też 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, to upewnijcie się, że na pewno spełni Wasze oczekiwania. Choć nie ma co ukrywać, że cena kusi, oj kusi, i to bardzo, bo nigdy nie była tak niska!

Jest też dostępna promocja na jedyny taki smartwatch

Oprócz smartfona Infinix Zero Ultra za 2222 złotych, w ramach weekendowej promocji sklepu x-kom kupicie też smartwatch HUAWEI Watch D. Co w nim takiego niezwykłego? To, że potrafi mierzyć ciśnienie i jest w tym naprawdę dobry, ponieważ producent zastosował szereg niespotykanych w innych zegarkach rozwiązań, dzięki czemu uzyskał certyfikaty potwierdzające jego wiarygodność.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

HAUWEI Watch D zadebiutował w Polsce w cenie 1799 złotych i wciąż jest za tyle sprzedawany. Obecnie w sklepie x-kom kupicie go jednak za 1555 złotych – jeśli mnie pamięć nie myli, to historycznie najniższa cena, dlatego zdecydowanie warto rozważyć skorzystanie z tej oferty. Podobnie jak w przypadku smartfona Infinix Zero Ultra, trzeba użyć kodu rabatowego weeknd i koniecznie w aplikacji, ponieważ promocja obowiązuje tylko w aplikacji.

Weekendowa promocja potrwa do końca tego weekendu, tj. do 19 marca 2023 roku, lub do wyczerpania zapasów.