Nowy składany smartfon vivo może wyprzedzić konkurencję

vivo chce pójść śladem OPPO oraz Samsunga i wdrożyć do swojej oferty dwa typy składanych smartfonów. O ile urządzenia typu „fold” to dla firmy nie pierwszyzna, o tyle sprzęt z klapką wciąż czeka na swoją premierę.

Kolejna porcja informacji

O planach vivo informowaliśmy już rok temu. Wtedy jednak wiedzieliśmy tylko, że urządzenie najprawdopodobniej otrzyma nazwę X Flip oraz układ mobilny Snapdragon 8+ Gen 1. Na kilka tygodni przed premierą smartfona poznaliśmy kilka detali dotyczących jego specyfikacji.

Składany smartfon vivo może być miejscami podobny do OPPO Find N2 Flip, choć nie będzie to jego brat bliźniak (fot. OPPO)

Źródłem nieoficjalnych informacji jest znany informator, korzystający z chińskiej platformy społecznościowej Weibo – Digital Chat Station. Z jego ostatniego wpisu możemy dowiedzieć się, że urządzenie trafi na rynek z 12 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB miejsca na dane. Nie te wieści są jednak najciekawsze.

vivo X Flip – dobre aparaty i jeszcze lepsza bateria

Informator podaje, że na zewnętrzną stronę klapki smartfona trafi zestaw składający się z dwóch aparatów – głównej matrycy Sony IMX866 o rozdzielczości 50 Mpix oraz oczka ultraszerokokątnego 12 Mpix z sensorem IMX663. Podobnie jak w innych flagowych urządzeniach vivo, pojawi się logo Zeiss potwierdzające współpracę z niemieckimi specjalistami od optyki przy tym modelu. Niestety, tajemnicą pozostają parametry wewnętrznego aparatu.

A skoro jesteśmy przy tym, co znajduje się w środku, to vivo X Flip ma w kwestiach ekranowych inspirować się kuzynem z rodziny OPPO. Podobnie jak Find N2 Flip ma otrzymać 6,8-calowy ekran OLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz i rozdzielczością 2520 na 1080 pikseli, co miałoby zapewnić proporcje 21:9 – większe od Motoroli razr 2022, ale mniejsze niż w Samsungu Galaxy Z Flip 4.

Jeśli informacje przekazane przez Digital Chat Station pokryją się z prawdą, X Flip będzie smartfonem z klapką z największym akumulatorem. Dotychczas na tym polu wygrywa OPPO Find N2 Flip z ogniwem 4300 mAh. vivo wyprzedzi go o równe 100 mAh i dorzuci szybkie ładowanie o mocy 44 W.

vivo X Flip może odnieść niemały sukces, choć musi spełnić jeden z warunków – odpowiednia wycena. O tym, ile przyjdzie zapłacić za urządzenie, przekonać mamy się już w przyszłym miesiącu, a oficjalne zapowiedzi producenta mogą zacząć pojawiać się już od następnego tygodnia.