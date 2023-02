Na rynku składanych smartfonów pojawi się nowy gracz. Zagrozi Samsungowi?

Na rynku składanych smartfonów robi się coraz tłoczniej. Sukcesywnie wchodzą na niego kolejni producenci, a kolejka tych, którzy również na nim zadebiutują, robi się coraz dłuższa. Właśnie na horyzoncie pojawił się kolejny gracz, który zaprezentuje oficjalnie swojego pierwszego „składaka” już w tym miesiącu. Czy zagrozi Samsungowi?

Składane smartfony to wciąż „egzotyka”

Niektórym może się wydawać, że rynek urządzeń ze składanymi ekranami to egzotyczna wyspa, na którą bilet wstępu kosztuje krocie. Faktycznie – trudno nazwać je sprzętami dla mas, aczkolwiek wysoka cena nie zawsze jest przeszkodą, ponieważ dość często można natknąć się na atrakcyjne promocje. Problemem jest jednak to, że „składaki” po prostu nie są sprzętem dla masowego klienta.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Z jednej strony trzeba docenić producentów, że tworzą różnego rodzaju składane konstrukcje, dzięki czemu odpowiadają na różne oczekiwania klientów. Relatywnie niewiele osób potrzebuje jednak połączenia smartfona i tabletu, a to właśnie ten rodzaj jest najpowszechniejszy, jeśli spojrzeć na portfolia firm, które już weszły na ten rynek. W listopadzie 2022 roku Samsung podawał, że cieszy się on dużą popularnością wśród klientów korporacyjnych, ale przeciętny Kowalski na co dzień nie zrobi z niego użytku.

Szczególnie że takie modele są droższe niż składane smartfony „z klapką”, które wydawały się wybawieniem dla klientów, narzekających na coraz większe gabaryty nieskładanych telefonów. I chociaż rzeczywiście w wielu przypadkach tak właśnie jest, bowiem użytkownicy cenią sobie kompaktowe rozmiary takich „składaków”, to jednocześnie komfort korzystania z nich jest daleki od tego, który zapewniały w przeszłości telefony z klapką, ponieważ złożenie i rozłożenie ich wymaga więcej zachodu. Natknąłem się nawet na głosy, że posiadacze urządzeń typu Galaxy Z Flip często nie składają ich, gdy korzystają z nich w domu, a jedynie wtedy, gdy muszą je schować do kieszeni czy torebki, co w mojej opinii wypacza ideę tego typu smartfonów.

Kolejny producent wchodzi na rynek składanych smartfonów

O ile prywatnie początkowo byłem wielkim zwolennikiem składanych smartfonów, o tyle przynajmniej mi początkowa ekscytacja tego typu konstrukcjami już przeszła. Producentom wręcz przeciwnie, o czym świadczą doniesienia, że kolejni wejdą na ten rynek, a zatem muszą widzieć relatywnie duże (czyt. opłacalne) zainteresowanie „składakami” wśród klientów.

Tecno Phantom V Fold (źródło: MySmartPrice)

Niedawno dowiedzieliśmy się, że OnePlus przygotowuje grunt do wprowadzenia na rynek dwóch składanych konstrukcji – połączenia smartfona i tabletu oraz modelu z klapką. Przynajmniej jedno z urządzeń może trafić do Europy i wcale nie zdziwię się, jeśli będzie to OnePlus V Flip, ponieważ OPPO niedługo wprowadzi na Stary Kontynent OPPO Find N2 Flip, a OPPO sprawuje pieczę nad OnePlusem, dlatego taki scenariusz wydaje się bardzo prawdopodobny.

Wkrótce o uwagę klienta swoim pierwszym składanym smartfonem powalczy też marka Tecno, której prawdopodobnie większość Polaków nie zna. Jest ona jednak popularna szczególnie w regionie MEA, tj. na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Należy ona do holdingu Transsion, podobnie jak Infinix, którego mieszkańcy Polski mogą już przynajmniej kojarzyć, bowiem wszedł oficjalnie do kraju nad Wisłą w czerwcu 2022 roku.

Tecno Phantom V Fold (źródło: MySmartPrice)

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia składanego smartfona Tecno Phantom V Fold, który według jeszcze niepotwierdzonych doniesień ma zadebiutować 28 lutego 2023 roku. Co ważne, mówi się o globalnej dostępności, w tym w Indiach, aczkolwiek w Europie mimo wszystko raczej nie powinniśmy się go spodziewać, ponieważ marka Tecno nie jest oficjalnie obecna na Starym Kontynencie.

Zdjęcia urządzenia, które wyciekły do sieci przed jego oficjalną premierą, zdradzają, że będzie to konstrukcja podobna do Galaxy Z Fold. Czy Samsung ma się czego obawiać? Raczej nie, bowiem wciąż dominuje na rynku składanych smartfonów, aczkolwiek jego przewaga sukcesywnie się zmniejsza i każda konkurencja jest zagrożeniem dla jego pozycji.

Tecno Phantom V Fold (źródło: MySmartPrice)

Na koniec warto zauważyć, że Tecno powoli zmienia swój wizerunek. Do tej pory firma kojarzyła się raczej jako producent tanich smartfonów, z czego wynika jej silna pozycja na rynkach rozwijających się. Producent najwyraźniej chce jednak oderwać tę łatkę – Tecno Phantom V Fold będzie bowiem już kolejnym high-endowym urządzeniem po bardzo innowacyjnym Phantom X2 Pro z wysuwanym aparatem.