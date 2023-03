Samsung Galaxy S23 zostanie chamsko skopiowany przez Chińczyków

Z pewnością słyszeliście, że naśladownictwo/kopiowanie jest najwyższą formą uznania/pochlebstwa. Cóż, może i tak, ale nie zmienia to faktu, że w przypadku smartfonów i innych urządzeń mobilnych nie jest to coś, co się chwali. Ten producent z Chin najwyraźniej nie zamierza się tym przejmować, bo i tak skopiuje Samsunga Galaxy S23.

Od oryginału do kopiarki

Przyznam, że gdy pojawiły się pierwsze informacje, że Meizu zamierza wypuścić na rynek smartfon bliźniaczo podobny do Samsunga Galaxy S23, trudno mi było w nie uwierzyć. W końcu nie był to dla mnie chiński no-name, a tacy często „inspirują się” urządzeniami globalnie rozpoznawalnych firm. W przeszłości Meizu wprowadziło na rynek naprawdę wiele oryginalnie wyglądających smartfonów – dlaczego miałoby nagle uciec się do kopiowania?

Może dlatego, że już raz coś takiego zrobiło – w połowie 2022 roku na rynku pojawiła się bezczelna kopia iPhone’a 11 w postaci Meizu mblu 10s. Nowy właściciel Meizu, Geely – chiński gigant w branży motoryzacyjnej, najwyraźniej nie zamierza zmieniać strategii. Być może uważa, że kopiowanie znanej konkurencji przysporzy popularności smartfonom marki bez konieczności ponoszenia znaczących wydatków na marketing, na który zapewne nie może sobie ona teraz pozwolić. Tym razem obiektem inspiracji nie jest jednak iPhone, tylko najnowszy flagowiec z serii Galaxy S.

Samsung Galaxy S23 doczeka się kopii

Dyrektor finansowy Meizu udostępnił na swoim oficjalnym profilu w serwisie społecznościowym Weibo render smartfona Meizu 20 w żółtej/złotej wersji kolorystycznej. Swoją drogą zrobił to w dniu, w którym Apple zaprezentowało żółtego iPhone’a 14 i 14 Plus – to zapewne nieprzypadkowy zbieg okoliczności, bowiem Chińczycy lubują się w takich „nie-przypadkach”.

źródło: Weibo

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że Meizu 20 wygląda jak Samsung Galaxy S23, z tą tylko różnicą, że w miejscu trzeciego aparatu znalazł się pierścień doświetlający, ale na pierwszy rzut oka można tego nie zauważyć. Nie ma co jednak się produkować – nawet breszczaty na jedno oko dopatrzy się bliźniaczego podobieństwa.

Co więcej, już mniej oficjalnie dowiedzieliśmy się też, że wraz z Meizu 20 zadebiutuje Meizu 20 Pro, który będzie wyglądał podobnie, ale na jego tyle znajdzie się jeszcze jeden okrąg z trzecim aparatem. Można zatem powiedzieć, że będzie to taki Samsung Galaxy S23+2.

Specyfikacja Meizu 20 i 20 Pro

Jeszcze przed oficjalną premierą, która zaplanowana jest na 30 marca 2023 roku w Chinach, Meizu zdradziło kilka szczegółów specyfikacji Meizu 20 Pro. Dzięki temu wiemy, że smartfon zaoferuje elastyczny (płaski) ekran AMOLED Samsung E6 z matrycą LTPO o rozdzielczości 2K z technologią adaptacyjnego odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i jasnością szczytową na poziomie 1800 nitów oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który zachowa ponad 80% pojemności po 1600 cyklach ładowania.

Będzie go można naładować również indukcyjnie z wykorzystaniem ładowarki Super Wireless mCharge o mocy 50 W – do 80% w 30 minut i do 100% w 45 minut. Ponadto Meizu 20 Pro zostanie wyposażony w technologię UWB i posłuży jako cyfrowy kluczyk do samochodu, a do tego otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wraz z pamięciami RAM LPDDR5X i UFS 4.0.

Jeśli zaś chodzi o Meizu 20, producent zdradził przedpremierowo jedynie, że zaoferuje on wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz wsparciem dla 1,07 mld kolorów. W przypadku obu modeli jest zaś mowa o 36-miesięcznej gwarancji, która może skutecznie zachęcić klientów do zakupu. Do tego na pokładzie jednego i drugiego smartfona znajdą się głośniki stereo, aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą 1/1,56″ i OIS, a także system rozpraszania ciepła o powierzchni 36242mm² i nowy system Flyme 10.

Meizu wypuści na rynek też składany smartfon

Choć producent przygotowuje się do premiery Meizu 20 i 20 Pro, jeszcze przed ich debiutem zapowiedział oficjalnie dodanie do oferty urządzenia ze składanym ekranem – planuje to zrobić do końca 2023 roku, aczkolwiek nie podał konkretnego terminu.

Oficjalnie też ogłoszono powołanie do życia Xingji Meizu Group – stworzono ją z połączenia Hubei Xingji Times Technology Co., Ltd. oraz Zhuhai Meizu Technology Co., Ltd. Nowe przedsiębiorstwo ma skupiać się nie tylko na smartfonach, ale również m.in. rozszerzonej rzeczywistości, łączności satelitarnej, urządzeniach wearable i smart home oraz badaniach i rozwoju chipów, a także tworzeniu własnych systemów operacyjnych.

Symbolicznym rozpoczęciem nowego rozdziału w historii marki jest też nowe logo: