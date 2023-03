Inflacja cen abonamentów – zobacz, o ile operatorzy podnieśli ceny

Inflacja od miesięcy nie schodzi z pierwszych stron gazet i portali internetowych. Tabletowo.pl nie jest serwisem o tematyce ekonomicznej, lecz mimo wszystko my także zauważamy w naszych artykułach, że ceny nowej elektroniki i usług telekomunikacyjnych u operatorów rosną. Dzięki najnowszym danym, udostępnionym przez Główny Urząd Statystyczny, możemy zobaczyć, o ile dokładnie zmieniły się ceny.

Ile wyniosła inflacja w lutym 2023 roku? Dane GUS

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku. GUS podaje, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 roku wzrosły o 18,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 roku (przy wzroście cen towarów o 20,2% i usług o 13,3%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,2% (w tym usług o 1,6% i towarów o 1,1%). Mówiąc prościej: inflacja w lutym 2023 roku wyniosła 18,4% – na taką informację z pewnością natkniecie się najczęściej.

Nie będziemy przytaczać informacji na temat zmian cen wszystkich uwzględnionych przez GUS kategorii produktów, bo – jak wspomnieliśmy – Tabletowo.pl nie jest portalem ekonomicznym. Jeśli jesteście zainteresowani – na końcu artykułu znajdziecie odnośnik do pełnego raportu. Tymczasem skupimy się na tym, co nas i naszych Czytelników interesuje najbardziej, czyli zmianach cen elektroniki oraz usług telekomunikacyjnych.

O tyle operatorzy podnieśli ceny w lutym 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w kategorii Łączność odnotowano w styczniu wzrost o 6,3%, a w lutym 2023 roku o 7,8% rok do roku. Sumarycznie ceny w okresie styczeń-luty 2023 roku wzrosły o 7,1% względem analogicznego okresu w 2022 roku.

Na kategorię Łączność składają się Sprzęt telekomunikacyjny i Usługi telekomunikacyjne. Ten pierwszy w lutym 2023 roku był tańszy o 1,3% względem lutego 2022 roku, natomiast usługi rok do roku podrożały aż o 8,2%. W okresie od stycznia do lutego 2023 roku sprzęt telekomunikacyjny staniał o 0,9%, podczas gdy usługi telekomunikacyjne podrożały o 7,4% w porównaniu do okresu od stycznia do lutego 2022 roku. Widać to doskonale po nowych ofertach Orange, Play, Plus i T-Mobile na abonament oraz zmianach w ofertach na kartę.

źródło: Play

Ponadto Główny Urząd Statystyczny podaje informację na temat zmian cen sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego – w lutym 2023 roku jego ceny spadły o 0,6% rok do roku, a w okresie od stycznia do lutego 2023 roku o 0,7% rok do roku. Dla wielu osób może to być zaskoczeniem – w końcu doskonale pamiętamy chociażby podwyżkę cen Galaxy S22 w lutym br.

Zgodnie z obietnicą – na stronie GUS znajdziecie pełny raport, dostępny w różnych formatach.