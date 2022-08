Naładujesz smartfon i puścisz ulubioną muzykę. NAVITEL pokazał nowe akcesoria do samochodu

Biorąc pod uwagę średni wiek samochodu w Polsce, wynoszący około 15 lat, jak najbardziej można stwierdzić, że wiele aut nie jest wyposażonych w funkcję ładowania smartfonów czy bezprzewodowego przesyłania muzyki. Tutaj z pomocą przychodzą nowe akcesoria do samochodu NAVITEL, które łączą kilka różnych urządzeń w jedno.

Kilka funkcji w jednym

NAVITEL jest jednym z bardziej rozpoznawalnych dostawców elektroniki samochodowej, który znany jest z wideorejestratorów, nawigacji czy uchwytów na smartfony, a także wielu innych akcesoriów. Najnowsza propozycja skierowana jest do kierowców, którzy chcą naładować smartfon, a także bezprzewodowo przesyłać muzykę. Warto zaznaczyć, że nie mówimy tutaj o oddzielnych urządzeniach, ale o sprzęcie, który łączy w sobie kilka funkcji. Dzięki temu wystarczy tylko jedno gniazdo zapalniczki.

Nowa seria akcesoriów do samochodu składa się z modeli BHF02 BASE, BHF04 MAX i BHF06 PRO, które między sobą różnią się nie tylko wyglądem czy ceną, ale również oferowanymi możliwościami. Warto jednak mieć na uwadze, że wszystkie wyposażone są w transmiter FM oraz Bluetooth 5.1, a także porty szybkiego ładowania.

Muzyki posłuchamy nawet, gdy mamy na pokładzie stare radio

Rozbudowane systemy infotainment, które wspierają bezprzewodową łączność ze smartfonem, a tym bardziej obsługę Android Auto i Apple CarPlay, znajdziemy tylko w nowszych samochodach. Na szczęście w przypadku starszych aut można skorzystać z jednego ze świeżo zaprezentowanych urządzeń NAVITEL.

Jak już wcześniej wspomniałem, wszystkie obsługują Bluetooth 5.1 (profile A2DP, AVRCP, HFP i HSP) oraz są wyposażone w transmiter FM, co umożliwia bezprzewodowe przesyłanie muzyki do radia w samochodzie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w ten sposób słuchać ulubionej playlisty na Spotify czy podcastów. Wypada dodać, że odległość transmisji wynosi do 10 metrów w linii prostej lub do 5 metrów, jeśli są przeszkody.

Co więcej, pliki mogą być odtwarzane z karty microSD oraz nośnika USB, np. pendrive’a. Natomiast w modelu NAVITEL BHF06 PRO użytkownik do dyspozycji otrzymuje jeszcze AUX, a więc możliwe jest połączenie za pomocą kabla mini jack (3,5 mm). Wszystkie urządzenia obsługują następujące formaty plików: MP3, WMA, WAV i FLAC.

Funkcja szybkiego ładowania i zestawu głośnomówiącego

Niezależnie od wybranego modelu, każde urządzenie NAVITEL umożliwia słuchanie muzyki bez martwienia się o stan akumulatora w smartfonie. Model BH02 BASE wyposażono w złącze USB-A z obsługą Quick Charge 3.0, natomiast BHF04 MAX i BHF06 PRO w złącza USB-A z obsługą Quick Charge 3.0 oraz USB-C z obsługą Power Delivery 18 W. Akcesoria są kompatybilne z następującymi standardami szybkiego ładowania: QC3.0, QC2.0, Huawei FCP, Samsung AFP, Apple 2.4.

Warto jeszcze wspomnieć, że klient otrzymuje do dyspozycji wbudowany wyświetlacz. W przypadku BHF02 BASE jedyny dostępny kolor to niebieski, a modele BHF04 MAX i BHF06 PRO mają kolejno 7 i 8 kolorów do wyboru.

Każde akcesorium oferuje również wbudowany mikrofon, który zapewnia wygodne korzystanie z zestawów głośnomówiących. Wspierane technologie to tłumienie szumów oraz DSP. Do tego chodzi wsparcie dla asystentów głosowych – Google i Siri.

Ceny BHF02 BASE, BHF04 MAX i BHF06 PRO to odpowiednio 79, 99 i 129 złotych. Nowe akcesoria do samochodu marki NAVITEL można już kupić w sklepach z elektroniką i na platformie Allegro.