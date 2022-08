Garmin Enduro 2 to smartwatch w cenie iPhone’a

Kiedy wejdzie się do sklepu i spojrzy na dostępne w nim smartwatche, można dostać zawrotu głowy, ponieważ wybór jest tak duży. Ten model nie przyciąga jednak ceną, tylko swoimi możliwościami. Nie bez powodu kosztuje tyle, co najnowszy iPhone 13 Pro.

Garmin Enduro 2 – specyfikacja techniczna, funkcje

Producent podaje, że nowy Enduro 2 to ultrawydajny, multisportowy zegarek, który został zaprojektowany dla sportowców wytrzymałościowych. Jak widać, firma ma ściśle określoną grupę klientów – nie jest to propozycja dla „przeciętnego Kowalskiego”, który zresztą i tak nie wykorzystałby całego potencjału, drzemiącego w tym modelu. A jego możliwości robią duże wrażenie.

Producent zapewnia, że Enduro 2 jest naprawdę wytrzymały dzięki użyciu wysokiej jakości materiałów – na jego konstrukcję składają się m.in. tytanowy bezel, 1,4-calowa soczewka Power Sapphire i nylonowy pasek Ultrafit. Przy tym jego obsługa ma być komfortowa za sprawą nowego interfejsu dotykowego, który uzupełnia fizyczne przyciski.

Enduro 2 to model, na którym można naprawdę polegać, nie tylko pod względem wytrzymałości i odporności. Zegarek może bowiem działać nawet do 150 godzin z włączonym GPS i do 46 dni w trybie smartwatcha. Jest to możliwe dzięki temu, że urządzenie wykorzystuje w ciągu dnia energię słoneczną do ładowania akumulatora. Według wyliczeń producenta, czas pracy jest nawet o 40% dłuższy niż w przypadku jego poprzednika.

Co więcej, Enduro 2 oferuje również wbudowaną latarkę LED z funkcją regulacji natężenia światła. Producent deklaruje, że jest to najjaśniejsza w historii marki latarka – jest dwukrotnie jaśniejsza od tej w modelu fēnix 7X. Ponadto dostępny jest też tryb stroboskopowy, dopasowany do kadencji biegacza oraz tryb czerwonego światła, który zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Urządzenie wyposażono też w mapy NextFork, które pokazują dystans pozostały do najbliższego skrzyżowania szlaków i nazwy pobliskich szlaków, co pozwoli użytkownikom lepiej zorientować się w terenie. Do ich dyspozycji oddana zostanie również funkcja wyznaczania tempa dostosowanego do trudności terenu i szacowania wyniku (przewiduje ona tempo na podstawie historycznej aktywności i ogólnego poziomu wytrenowania), a także automatyczny timer odpoczynku (dzięki niemu nie trzeba zatrzymywać aktywności na zegarku podczas przerwy) i profil aktywności racing, który monitoruje tętno, wysokość, czasy poszczególnych odcinków i inne parametry podczas trwania wyścigu oraz zapisuje dane do wglądu po jego zakończeniu.

Enduro 2 oferuje też funkcję Health Snapshot, która rejestruje i generuje raport na podstawie kluczowych parametrów, takich jak tętno, zmienność rytmu serca, saturacja krwi, oddech i poziom stresu. Ponadto użytkownicy dostaną do dyspozycji bardziej zaawansowanie funkcje, takie jak Body Battery, wiek sprawnościowy i monitorowanie snu z oceną jego jakości oraz asystenta treningowego i wskazówki dotyczące treningów (pomagają one osiągnąć jak najlepsze wyniki).

Właściciele Enduro 2 będą mogli również korzystać z płatności zbliżeniowych Garmin Pay i wysyłać wiadomość ze swoją aktualną lokalizacją do wybranych kontaktów. Co więcej, dostępna jest też opcja automatycznego wysyłania lokalizacji podczas wybranych aktywności na świeżym powietrzu.

Ile kosztuje smartwatch Garmin Enduro 2? (cena, dostępność)

Najnowszy zegarek w ofercie marki można już kupić w jej sklepie internetowym za 1099,99 euro (równowartość ~5175 złotych). To dość wysoka kwota (za tyle można kupić iPhone’a 13 Pro 128 GB), ale nie jest to propozycja dla przeciętnego klienta, a takiego, który ma wysokie wymagania i jest w stanie zapłacić za urządzenie, które będzie nie tylko akcesorium, ale przede wszystkim towarzyszem i pomocnikiem.