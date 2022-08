Planujesz wakacyjny wyjazd? AutoMapa właśnie otrzymała zestaw przydatnych funkcji

AutoMapa otrzymała nowe funkcje, co jest naprawdę dobrą informacją dla wszystkich kierowców, którzy planują wakacyjny wyjazd. Aktualizacja przynosi bowiem zestaw przydatnych rozwiązań, w tym chociażby możliwość głosowego wybierania ulubionych punktów czy ulepszenia w ustalaniu punktów pośrednich.

Dla wielu osób AutoMapa to najlepsza nawigacja

W dobie darmowych nawigacji, takich jak Mapy Google czy Waze, płatne rozwiązania dla wielu osób stały się mniej atrakcyjnym wyborem. Należy jednak mieć na uwadze, że często płacimy za dodatkowe funkcje, które niekoniecznie oferowane są przez bezpłatne aplikacje, dlatego AutoMapa wciąż znajduje chętnych płacić klientów. Tym bardziej, że niektórzy twierdzą, iż po prostu zapewnia ona lepsze mapy, a także lepiej radzi sobie z wyznaczaniem optymalnej trasy.

Zanim przejdziemy do najnowszych funkcji, które zostały wprowadzone w aktualizacji, to wypada wspomnieć, że polska nawigacja dostępna jest już w Android Auto, a do tego twórcy ostatnio zdecydowali się obniżyć cenę abonamentu.

Głosowe i szybkie wybieranie celu podróży

Pierwsza z nowości sprawdzi się głównie w codziennym korzystaniu, aczkolwiek niewykluczone, że będzie wygodnym dodatkiem podczas wakacyjnego wyjazdu, szczególnie gdy często będziemy jeździć lub wracać do tego samego miejsca (np. hotelu). AutoMapa otrzymała bowiem głosowe wybieranie punktu docelowego podróży, który wcześniej został dodany do listy „Ulubionych”.

Kierowca może dodać często odwiedzane miejsca do puli „Ulubionych”, a także oznaczyć je z wykorzystaniem jednej z dostępnych ikon – dom, praca, szkoła, trening, zajęcia, przedszkole czy działka. Następnie, aby rozpocząć prowadzenie do celu, wystarczy powiedzieć jedno słowo – np. „trening” lub „działka”. Dzięki temu nie musimy dyktować dokładnego adresu za każdym razem, gdy przykładowo jedziemy poćwiczyć na siłowni.

Dokładniejsze zaplanowanie trasy

Jak już wcześniej wspomniałem, AutoMapa wprowadziła zmiany, które jak najbardziej mogą okazać się przydatne podczas wakacyjnych wyjazdów. Tutaj należy wspomnieć o ulepszeniach w funkcji dodawania punktów pośrednich.

Kierowca, planując trasę, w przypadku punktów pośrednich może określić indywidualny czas postoju, a algorytmy wyliczą precyzyjny czas dotarcia w poszczególne miejsca z trasy wielopunktowej, a ponadto nawigacja pokaże, o której zakończy się cała podróż.

Co więcej, zmiana kolejności poszczególnych punktów pośrednich jest banalnie prosta – wystarczy przesunąć punkty na liście, a AutoMapa sprawnie zaktualizuje wyznaczoną trasę podróży. Natomiast w celu zobaczenia całej trasy w trybie nawigacji, należy tylko kliknąć w ikonę najbliższego manewru, wyświetlaną w prawym górnym rogu.

AutoMapa sprawi, że zawsze usłyszymy komunikaty głosowe

Aktualizacja dodaje jeszcze funkcję komunikatów głosowych podczas rozmowy. Jak sama nazwa wskazuje, opcja sprawia, że kierowca usłyszy komunikaty nawigacyjne także podczas rozmowy telefonicznej. Dodatkowo otrzymujemy opcję pozwalającą na wydawanie komunikatów głosowych zawsze z wykorzystaniem głośnika wbudowanego w smartfon – w ustawieniach należy włączyć „Zawsze używaj głośnika”.

Ostatnia z wprowadzonych nowości dotyczy ulepszonej synchronizacji np. „Ulubionych” w ramach usługi AutoMapa MapCloud. Użytkownik, po zalogowaniu się do chmury MapCloud, może bowiem dodawać ulubione miejsca, korzystając z mapy na Targeo.pl. Następnie, gdy skorzysta z nawigacji, punkty zsynchronizują się i będą widoczne również w aplikacji AutoMapa.

Najnowszą aktualizację można już pobrać na urządzenia z Androidem z poziomu Google Play. W przypadku iOS nowa wersja nie jest jeszcze dostępna.