NAVITEL R66 2K to kamera samochodowa inna niż większość wideorejestratorów

Kamerka samochodowa to niemal już standardowe wyposażenie samochodu. W sklepach dostępnych jest całe mnóstwo różnych modeli w różnych cenach. NAVITEL R66 2K to kamera inna niż większość dostępnych w sklepach rejestratorów wideo, bowiem steruje się nią za pomocą aplikacji mobilnej. Co to oznacza?

NAVITEL R66 2K – kamera samochodowa 2K sterowana za pomocą aplikacji mobilnej

Co wyróżnia nowy model wideorejestratora marki NAVITEL? To, że nie ma on ekranu, który jest – wydawałoby się – standardowym elementem wyposażeniem każdej kamerki samochodowej. Tak jednak nie jest – w sklepach można już znaleźć podobne konstrukcje (na przykład Xblitz S4 i 70mai M300).

Dzięki temu, że kamera nie ma wyświetlacza, jest znacznie mniejsza niż większość rejestratorów wideo (i przy okazji podobna też do telefonu Nokia 7280). Mimo kompaktowych gabarytów, ma ogromne możliwości, na czele z funkcją nagrywania filmów w rozdzielczości aż 2560×1440 pikseli w 30 klatkach na sekundę. Zarejestrowane materiały są zapisywane na karcie pamięci – kamerka obsługuje nośniki o pojemności maksymalnie 128 GB.

Najnowszy rejestrator samochodowy marki NAVITEL wyposażono w sensor optyczny GC4653 (2K) z obiektywem o kącie widzenia 123°. Istnieje również możliwość obrócenia obiektywu (w pionie) o 360°. Według deklaracji producenta, urządzenie nagrywa wysokiej jakości wideo nawet w nocy, a procesor MSTAR SSC337 odpowiada za stabilną i niezakłóconą pracę kamery. Wideorejestrator montuje się do przedniej szyby auta w mgnieniu oka – za pomocą uchwytu na taśmę 3M.

Do sterowania kamerą służy dedykowana aplikacja NAVITEL DVR Center, dostępna w Sklepie Google Play, Huawei AppGallery i Apple App Store. Po połączeniu rejestratora z urządzeniem mobilnym za pomocą WiFi można oglądać filmy w czasie rzeczywistym i zmieniać ustawienia, a także zapisywać wideo na smartfonie lub tablecie.

NAVITEL R66 2K, podobnie jak inne kamerki samochodowe, wyposażono także w czujnik przeciążeń (G-Sensor), który w przypadku zderzenia lub nagłego manewru gwarantuje zapisanie nagranego materiału oraz ochronę przed nadpisaniem go przez kolejne. Do tego jest też funkcja automatycznego włączania wideorejestratora po uruchomieniu zapłonu (Auto-Start).

W zestawie z urządzeniem znajdują się ładowarka samochodowa 12/24 V, uchwyt samochodowy, czytnik kart pamięci, ściereczka z mikrofibry, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i licencja nawigacyjna na smartfon/tablet z mapą 47 krajów. Sugerowana cena NAVITEL R66 2K została ustalona na 399 złotych. Urządzenie jest już dostępne w sieci Media Expert oraz w serwisie Allegro.