Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 bez tajemnic – poznajcie specyfikacje i ceny jeszcze przed premierą

Samsung oficjalnie zaprezentuje swoje nowe składane smartfony dopiero jutro, za mniej niż 24 godziny, jednak już teraz, jeszcze przed Galaxy Unpacked, poznaliśmy szczegółowe informacje na temat specyfikacji oraz cen nadchodzących urządzeń.

Samsung Galaxy Z Flip 4 – specyfikacja i cena przed premierą

W modelu tym wewnętrzny ekran Dynamic AMOLED 2X będzie miał przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+ 2640×1080 pikseli (proporcje 21,9:9; 425 ppi) oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Po drugiej stronie znajdzie się zaś 1,9-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 512×260 pikseli

Obok mniejszego ekranu producent zaprojektował dwa aparaty: główny 12 Mpix z przysłoną f/1.8, pikselami wielkości 1,8 µm i optyczną stabilizacją obrazu oraz (również) 12 Mpix z f/2.2, pikselami o rozmiarze 1,12 µm i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123°. We wnętrzu, w okrągłym otworze w górnej części ekranu, znajdzie się zaś 10 Mpix aparat z f/2.4 i pikselami wielkości 1,22 µm (bez autofokusa).

źródło: WinFuture

Sercem smartfona zostanie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz (4 nm). Galaxy Z Flip 4 będzie dostępny w konfiguracjach z 8 GB RAM oraz 128 GB, 256 GB i 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Ponadto na jego pokładzie znajdą się m.in. moduł NFC, modem 5G, WiFi 6 i Bluetooth 5.2, a także głośniki stereo z Dolby Atmos, zoptymalizowane przez AKG i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi.

Urządzenie otrzyma również akumulatory o łącznej pojemności 3700 mAh, które będzie można naładować przewodowo z mocą do 25 W przez port USB-C (z obsługą OTG) lub indukcyjnie z mocą do 15 W. Ponadto w jego wnętrzu znajdzie się miejsce na tylko jedną kartę SIM (+ eSIM). Całość fabrycznie ma pracować na systemie Android 12 z One UI.

źródło: Roland Quandt

Obudowa smartfona zostanie pokryta szkłem Corning Gorilla Glass Victus+, a do tego Galaxy Z Flip 4 ma spełniać kryteria normy wodoodporności IPX8. Całość o wadze 187 gramów będzie miała wymiary 165,2×71,9×6,9 mm (po rozłożeniu) i 84,9×71,9×17,11 mm (po złożeniu).

Według przedpremierowych informacji, cena Galaxy Z Flip 4 wersji 8/128 GB została ustalona w Europie na 1099 euro (równowartość ~5170 złotych), wariantu 8/256 GB na 1159 euro (~5450 złotych), a konfiguracji 8/512 GB na 1279 euro (~6015 złotych). Dla przypomnienia, Galaxy Z Flip 4 kosztował na start 4799 złotych (8/128 GB) i 4999 złotych (8/256 GB).

Samsung Galaxy Z Fold 4 – specyfikacja i cena przed premierą

Wewnętrzny ekran Dynamic AMOLED 2X w tym smartfonie będzie miał natomiast przekątną 7,6 cala, rozdzielczość 2176×1812 pikseli (374 ppi), proporcje 21,6:18, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i wsparcie dla HDR10+. Użytkownik otworzy na nim do trzech aplikacji obok siebie w osobnych oknach.

Z wewnętrznym wyświetlaczem zostanie zintegrowany też aparat z matrycą 4 Mpix z pikselami wielkości 2,0 µm i przysłoną f/1.8. Ekran będzie także można obsługiwać rysikiem S Pen, ale nie przewidziano miejsca na niego w obudowie. Producent ma deklarować, że konstrukcja wytrzyma 200000 złożeń i rozłożeń, a do tego pochwali się certyfikatem wodoszczelności IPX8.

Zewnętrzny wyświetlacz ma zaś cechować się przekątną 6,2 cala, rozdzielczością 2316×904 piksele i proporcjami 23,1:9. W jego przypadku też nie zabraknie funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Zarówno przedni ekran, jak i panel tylny pokryje szkło Corning Gorilla Glass Victus+, podczas gdy wewnętrzny wyświetlacz Ultra Thin Glass.

źródło: WinFuture

Samsung Galaxy Z Fold 4 również otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 3,2 GHz (4 nm), a do tego 12 GB RAM LPDDR5X i – w zależności od konfiguracji – 256 GB lub 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS. Ponadto na wybranych rynkach pojawi się też wariant z 1 TB pamięci wewnętrznej. Całość zasili akumulator o pojemności 4400 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W (przez USB-C z obsługą OTG) i indukcyjnego o mocy 15 W.

Na przodzie Galaxy Z Fold 4 znajdzie się aparat o rozdzielczości 10 Mpix z przysłoną f/2.2 i pikselami 1,22 µm, natomiast na tyle zestaw:

50 Mpix (f/1.8) z Dual Pixel Autofokus i optyczną stabilizacją obrazu,

12 Mpix (f/2.2) z pikselami wielkości 1,12 µm i obiektywem ultraszerokokątnym,

10 Mpix (f/2.4) teleobiektyw z pikselami o rozmiarze 1,0 µm, PDAF, OIS i 3x zoomem optycznym.

źródło: WinFuture

Specyfikacja Galaxy Z Fold 4 obejmie również m.in. czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, głośniki stereo dostrojone przez AKG, moduł NFC, modem 5G, obsługę WiFi 6 i dual SIM (+ eSIM). Całość będzie ważyła 263 mm, a wymiary wyniosą 155,1×67,1×15,8 mm (po złożeniu) i 155,1×130,1×6,3 mm (po rozłożeniu).

Cena Galaxy Z Fold 4 w Europie ma zaczynać się od 1799 euro (równowartość ~8460 złotych), podobnie jak cena Galaxy Z Fold 3, który kosztował w Polsce na start od 8299 złotych. Trzeba jednak brać pod uwagę możliwość, że następca będzie droższy z uwagi na inny, mniej korzystny dla klienta z Polski kurs euro. Za wariant 12/256 GB Samsung ma zaś sobie życzyć 1899 euro (~8930 złotych). Przedsprzedaż potrwa do 25 sierpnia br. Oferta przedsprzedażowa nie jest na tę chwilę znana.

Na koniec warto przypomnieć, że jeszcze przed premierą poznaliśmy również specyfikację oraz ceny smartwatchy Galaxy Watch 5 i Galaxy Watch 5 Pro, a także słuchawek Galaxy Buds 2 Pro.