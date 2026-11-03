Nowy lider na rynku smartfonów. Konkurencji niewiele zabrakło

AnTuTu opublikowało najnowszy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem (w Chinach). Z uwagi na pojawienie się kolejnych urządzeń z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, doszło do znaczącego przetasowania.

Najwydajniejsze smartfony z Androidem (w Chinach) w październiku 2026 roku – nowy ranking AnTuTu

Jeszcze we wrześniu 2026 roku najwydajniejszym smartfonem z Androidem był Xiaomi 18 Fold. W najnowszym rankingu, uwzględniającym testy przeprowadzone przez użytkowników w Chinach w październiku 2026 roku (z użyciem AnTuTu V12), spadł na czwarte miejsce, ponieważ TOP 3 należy kolejno do modeli Honor Win 2, Redmagic 12 Pro+ i Iqoo 16.

Pierwsze dwa z ww. mają wyraźnie wyższy (i zbliżony) wynik, co prawdopodobnie (częściowo) jest zasługą zastosowania wentylatorów, które usprawniają pozbywanie się ciepła, co pozwala osiągnąć wyższą wydajność i utrzymać ją przez dłuższy czas. Co ciekawe, mimo że Honor Win 2 ma aż dwa wentylatory, średnio uzyskał tylko niespełna 1500 punktów więcej niż Redmagic 12 Pro+.

W TOP 10 znalazły się jeszcze dwa modele z topowym procesorem Qualcomma – OnePlus 16 i Honor Magic 9 Pro Max, a także dwa smartfony z układem MediaTek Dimensity 9600 Pro (Vivo X500 Pro Max i Oppo Find X10 Pro Max) oraz dwa z SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (Honor Win RT 2 i Iqoo 15 Ultra).

Najwydajniejsze smartfony z Androidem w Chinach w październiku 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze średniopółkowe smartfony z Androidem w październiku 2026 roku według AnTuTu

Klasycznie AnTuTu publikuje też zestawienie najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z systemem Android. Tradycją jest już, że w całości obejmuje ona urządzenia z procesorem MediaTek Dimensity z seri 8xxx. Również w tym rankingu na szczycie znalazł się smartfon marki Honor, konkretniej model Honor 600 Pro. Druga pozycja także należy do sprzętu tej firmy (Honor Win Turbo), a TOP 3 zamyka Iqoo Z11.

Następne miejsca przypadły kolejno Oppo Reno 15 Pro, Oppo Reno 15, Oppo K15 Pro, Redmi Turbo 5, Xiaomi 17T, Oppo Reno 16 i Iqoo Z10 Turbo.

Najwydajniejsze średniopółkowe smartfony z Androidem w Chinach w październiku 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Najwydajniejsze tablety z Androidem w październiku 2026 roku według AnTuTu

Dostępny jest też ranking najwydajniejszych tabletów, który „otwiera” Xiaomi Pad 9 Pro Max z chipem Xring O3 i wynikiem przekraczającym 5,2 miliona punktów (podczas gdy Xiaomi 18 Fold z tym samym procesorem osiągnął średnio „tylko” ~4,74 miliona). Zdołał on prześcignąć tablet Iqoo Pad UItra z topowym układem Qualcomma – różnica jest znacząca, gdyż wynosi blisko 360 tysięcy punktów.

Najwydajniejsze tablety z Androidem w Chinach w październiku 2026 roku (źródło: AnTuTu)

Październikowy ranking jest jednak zdominowany przez tablety z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ponieważ ma go na pokładzie wszystkie 8 pozostałych modeli w TOP 10.