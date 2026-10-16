Gamingowa bestia powraca. Mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej

Producenci smartfonów ścigają się dziś przede wszystkim na aparaty. Redmagic 12 Pro+ spycha je na dalszy plan, stawiając na imponującą wydajność i maksymalnie komfortowe warunki do gry. Robi wrażenie.

Czy Redmagic 12 Pro+ to doskonały smartfon do gier? Spójrzmy na specyfikację…

Redmagic 12 Pro+ to smartfon stworzony z myślą o graczach, więc logicznym jest, że wydajność stawia na pierwszym miejscu. Ma na pokładzie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, z którym współpracuje autorski chip RedCore R5. Do tego dochodzi minimum 12 GB, a maksymalnie 16 GB RAM typu LPDDR5T i od 256 GB do 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.1 Pro.

Podczas rozgrywki energia może być pożerana błyskawicznie, dlatego też producent postawił na akumulator o pojemności aż 8400 mAh. Rozładowanie go w trakcie jednej sesji nie powinno być łatwym zadaniem, a w razie czego uzupełnienie energii nie zajmie dużo czasu, bo smartfon obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 120 W i bezprzewodowe z mocą 80 W.

Redmagic 12 Pro+ – fot. Redmagic

Żeby podczas intensywnej rozgrywki utrzymać stosunkowo niską temperaturę, producent zdecydował się na chłodzenie cieczą (wzbogacone o efektowne podświetlenie RGB), dużą komorę parową, fizyczny wentylator TurboFan 5 (osiągający prędkość nawet 25500 obrotów na minutę) oraz elementy wykonane z grafenu.

Kolejnym atutem smartfona Redmagic 12 Pro+ ma być jego wyświetlacz. To 6,85-calowy panel OLED o rozdzielczości 2688×1216 pikseli i jasności szczytowej dochodzącej aż do 5000 nitów. Cechuje go również ściemnianie z częstotliwością 2592 Hz, odświeżanie z częstotliwością sięgającą 185 Hz i rejestrowanie dotyku z częstotliwością nawet 5000 Hz.

Ekran jest w dodatku otoczony ramką o szerokości niespełna 1 mm, a przednia kamera (o rozdzielczości 16 Mpix) znajduje się pod nim, dzięki czemu nic nie zasłania obrazu (no, chyba że palce użytkownika). Pod powierzchnią ukryty został też ultradźwiękowy skaner linii papilarnych.

Redmagic 12 Pro+ – fot. Redmagic

Co poza tym? Dwa aparaty o rozdzielczości 50 Mpix z tyłu (główny i ultraszerokokątny), symetryczne głośniki stereo z Dolby Atmos, silnik zapewniający realistyczne efekty haptyczne, moduły 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 i NFC, złącza USB-C i mini jack oraz system Android 17 z nakładką Redmagic OS 12.

Całość wieńczy estetyczna, a przy tym odporna na pył i wodę w stopniach IP68 i IP69 konstrukcja o grubości zaledwie 8,5 mm.

Ile kosztuje smartfon Redmagic 12 Pro+ i kiedy dotrze do Europy?

Aktualnie smartfon Redmagic 12 Pro+ jest dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie występuje w trzech konfiguracjach. Ich ceny kształtują się następująco:

12/256 GB – 6999 juanów (równowartość ~4075 złotych),

16/512 GB – 7999 juanów (~4655 złotych),

16 GB/1 TB – 8999 juanów (~5235 złotych).

Producent oficjalnie potwierdził, że model ten doczeka się również globalnej (w tym europejskiej) premiery, choć pod inną nazwą – Redmagic 12 Pro. I to już niebawem, bo zaplanowano ją na 3 listopada 2026 roku.