Pojemny powerbank z mnóstwem ciekawych rozwiązań. Już możesz go mieć

Jeśli szukasz pojemnego i minimalistycznego powerbanku, ten model może Cię zainteresować. Producent zdecydował się na kilka ciekawych rozwiązań.

Co oferuje odświeżony powerbank Baseus Enerfill FC41?

Baseus zaprezentował odświeżoną wersję powerbanku Enerfill FC41. Model ten – podobnie jak zaprezentowany w październiku 2026 roku Xiaomi Power Bank Pro 25000 – oferuje pojemność znamionową 25 tysięcy mAh. Warto podkreślić, że oba modele mogą ładować urządzenia z maksymalną mocą 140 W, choć dodatkowo Baseus zapewnia całkowitą moc wyjściową 145 W, o ile wszystkie porty i zintegrowane przewody są użyte.

Baseus Enerfill FC41 ma dwa wbudowane kable USB typu C. Pierwszy z nich USB-C1 obsługuje ładowanie o mocy 140 W, drugi natomiast USB-C2 zapewnia moc do 100 W. Ponadto port USB typu C ma taką samą moc, czyli 100 W, a USB typu A oferuje maksymalnie 22,5 W.

Baseus Enerfill FC41 | fot. Baseus

Warto wspomnieć, że zintegrowane przewody, po połączeniu ze sobą, mogą pełnić rolę paska do noszenia. Baseus zapewnia również, że akcesorium może w zaledwie 30 minut naładować MacBook Air 13,3” (M4) z mocą 100 W do 50% oraz iPhone’a 17 Pro z mocą 45 W do 68%. Model FC41 może też naładować m.in.:

iPhone’a 17 Pro – 4,5 razy,

Samsunga Galaxy S25 Ultra – 4 razy,

iPada Pro – 1,7 raza,

MacBooka Air 13,3 (2022) – 1,45 raza.

Baseus Enerfill FC41 | fot. Baseus

Na tym jednak nie koniec, gdyż powerbank Baseus obsługuje wiele protokołów szybkiego ładowania, w tym PD3.1. Notebookcheck wspomina również, że Enerfill FC41 wyposażono w technologię dystrybucji energii BPS 2.0 – jest to autorskie rozwiązanie odpowiedzialne za inteligentny rozdział mocy w czasie rzeczywistym pomiędzy ładowane sprzęty, w taki sposób, aby każde urządzenie ładowane było z wykorzystaniem najbardziej optymalnych dla niego parametrów.

Poza tym powerbank ma certyfikat bezpieczeństwa linii lotniczych i opcję samodzielnego ładowania z mocą 65 W. Jeśli chodzi o wykonanie z zewnątrz, Baseus Enerfill FC41 jest elegancki i minimalistyczny, z czarną obudową i czarnymi kablami. Sprzęt ma również niewielki ekran umieszczony na bocznym panelu urządzenia, z którego można odczytać procentowy poziom naładowania akumulatora i obecny stan ładowania.

Baseus Enerfill FC41 | fot. Baseus

Powerbank Baseus Enerfill FC41 – dostępność i cena

Odświeżony powerbank Baseus Enerfill FC41 jest już dostępny w serwisie Amazon. Cenę ustalono na 249 złotych.

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