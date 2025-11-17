Oppo Reno 15
fot. Oppo
Smartfony

Oppo pokazało nowe smartfony. Mają w sobie sporo elegancji

Mateusz Budzeń·
Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro oficjalnie zadebiutowały. Oba smartfony wyglądają zdecydowanie dobrze, a także mogą pochwalić się przyzwoitą specyfikacją.

Premiera Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro

Chińczycy zdecydowanie potrafią narzucić szybkie tempo, co ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Przykładowo w maju tego roku odbyła premiera Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro. Natomiast teraz firma pokazała modele Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Co ciekawe, mimo tego nie zabrakło kilku łatwo dostrzegalnych różnic.

Oba urządzenia – owszem – nie wprowadzają zupełnie nowego designu i widać inspirację sprzętem konkurencji. Mimo tego, całość podana jest w spójnej i po prostu atrakcyjnej formie. Śmiem twierdzić, że jest w tym odczuwalnie więcej minimalizmu i elegancji niż w przypadku iPhone’a 17 Pro. Cóż, może w Cupertino nie potrafią już tworzyć ładnych rzeczy.

Wróćmy jednak do bohaterów tego tekstu, czyli smartfonów Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Wizualnie trafia do mnie szczególnie brązowa obudowa, aczkolwiek każdy wariant ma w sobie coś nietuzinkowo – przykładowo grafikę umieszczoną z tyłu. Dodatkowo wygląd może zmieniać się zależnie od kąta, pod którym patrzymy na tył obudowy.

Oppo Reno 15
Reno 15 | fot. Oppo

Jeśli chodzi o specyfikację, to oba smartfony oferują:

Oppo Reno 15Oppo Reno 15 Pro
Wyświetlacz:6,32 cala, OLED, 2640 x 1216 pikseli, 120 Hz, nawet do 3600 nitów6,78 cala, OLED, 2772 x 1272 pikseli, 120 Hz, nawet do 3600 nitów
Procesor:MediaTek Dimensity 8450MediaTek Dimensity 8450
RAM:12/16 GB LPDDR5X12/16 GB LPDDR5X
Pamięć: 256/512 GB i 1 TB UFS 3.1256/512 GB i 1 TB UFS 3.1
Zestaw aparatów z tyłu:główny 200 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8 i 3,5-krotnym zoomemgłówny 200 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8 i 3,5-krotnym zoomem
Aparat do selfie:50 Mpix z f/2.050 Mpix z f/2.0
Czytnik linii papilarnych:TakTak
Głośniki:StereoStereo
Łączność: 5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.45G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4
USB:Type-C 2.0Type-C 2.0
Akumulator: 6200 mAh, ładowanie 80 W6500 mAh, ładowanie 80 W, bezprzewodowe 50 W
Wymiary: 151,21 x 72,42 x 7,99 mm (brązowy i biały) lub 8,13 mm (niebieski)161,26 x 76,46 x 7,65mm (brązowy i złoty) lub 7,75mm (biały)
Waga:187 g (brązowy i biały) lub 188 g (niebieski)205 g
System operacyjny:ColorOS 16 (Android 16)ColorOS 16 (Android 16)
Oppo Reno 15 Pro
Reno 15 Pro | fot. Oppo

Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro – dostępność i cena

Na ten moment smartfony zadebiutowały w Chinach i tam też są sprzedawane. Ceny Oppo Reno 15 przedstawiają się w następujący sposób:

  • 12/256 GB – 2999 juanów (równowartość około 1540 złotych),
  • 16/256 GB – 3299 juanów (około 1694 złotych),
  • 12/512 GB – 3299 juanów (około 1694 złotych),
  • 16/512 GB – 3599 juanów (około 1848 złotych),
  • 16 GB i 1 TB – 3999 juanów (około 2053 złotych).

Z kolei za Oppo Reno 15 Pro trzeba zapłacić:

  • 12/256 GB – 3699 juanów (około 1899 złotych),
  • 12/512 GB – 3999 juanów (około 2053 złotych),
  • 16/512 GB – 4299 juanów (około 2207 złotych),
  • 16 GB i 1 TB – 4799 juanów (około 2464 złotych).
