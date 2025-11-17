Oppo pokazało nowe smartfony. Mają w sobie sporo elegancji

Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro oficjalnie zadebiutowały. Oba smartfony wyglądają zdecydowanie dobrze, a także mogą pochwalić się przyzwoitą specyfikacją.

Premiera Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro

Chińczycy zdecydowanie potrafią narzucić szybkie tempo, co ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Przykładowo w maju tego roku odbyła premiera Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro. Natomiast teraz firma pokazała modele Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Co ciekawe, mimo tego nie zabrakło kilku łatwo dostrzegalnych różnic.

Oba urządzenia – owszem – nie wprowadzają zupełnie nowego designu i widać inspirację sprzętem konkurencji. Mimo tego, całość podana jest w spójnej i po prostu atrakcyjnej formie. Śmiem twierdzić, że jest w tym odczuwalnie więcej minimalizmu i elegancji niż w przypadku iPhone’a 17 Pro. Cóż, może w Cupertino nie potrafią już tworzyć ładnych rzeczy.

Wróćmy jednak do bohaterów tego tekstu, czyli smartfonów Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Wizualnie trafia do mnie szczególnie brązowa obudowa, aczkolwiek każdy wariant ma w sobie coś nietuzinkowo – przykładowo grafikę umieszczoną z tyłu. Dodatkowo wygląd może zmieniać się zależnie od kąta, pod którym patrzymy na tył obudowy.

Reno 15 | fot. Oppo

Jeśli chodzi o specyfikację, to oba smartfony oferują:

Oppo Reno 15 Oppo Reno 15 Pro Wyświetlacz: 6,32 cala, OLED, 2640 x 1216 pikseli, 120 Hz, nawet do 3600 nitów 6,78 cala, OLED, 2772 x 1272 pikseli, 120 Hz, nawet do 3600 nitów Procesor: MediaTek Dimensity 8450 MediaTek Dimensity 8450 RAM: 12/16 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X Pamięć: 256/512 GB i 1 TB UFS 3.1 256/512 GB i 1 TB UFS 3.1 Zestaw aparatów z tyłu: główny 200 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8 i 3,5-krotnym zoomem główny 200 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8 i 3,5-krotnym zoomem Aparat do selfie: 50 Mpix z f/2.0 50 Mpix z f/2.0 Czytnik linii papilarnych: Tak Tak Głośniki: Stereo Stereo Łączność: 5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4 USB: Type-C 2.0 Type-C 2.0 Akumulator: 6200 mAh, ładowanie 80 W 6500 mAh, ładowanie 80 W, bezprzewodowe 50 W Wymiary: 151,21 x 72,42 x 7,99 mm (brązowy i biały) lub 8,13 mm (niebieski) 161,26 x 76,46 x 7,65mm (brązowy i złoty) lub 7,75mm (biały) Waga: 187 g (brązowy i biały) lub 188 g (niebieski) 205 g System operacyjny: ColorOS 16 (Android 16) ColorOS 16 (Android 16)

Reno 15 Pro | fot. Oppo

Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro – dostępność i cena

Na ten moment smartfony zadebiutowały w Chinach i tam też są sprzedawane. Ceny Oppo Reno 15 przedstawiają się w następujący sposób:

12/256 GB – 2999 juanów (równowartość około 1540 złotych),

16/256 GB – 3299 juanów (około 1694 złotych),

12/512 GB – 3299 juanów (około 1694 złotych),

16/512 GB – 3599 juanów (około 1848 złotych),

16 GB i 1 TB – 3999 juanów (około 2053 złotych).

Z kolei za Oppo Reno 15 Pro trzeba zapłacić: