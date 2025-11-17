Oppo pokazało nowe smartfony. Mają w sobie sporo elegancji

Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro oficjalnie zadebiutowały. Oba smartfony wyglądają zdecydowanie dobrze, a także mogą pochwalić się przyzwoitą specyfikacją.
Premiera Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro
Chińczycy zdecydowanie potrafią narzucić szybkie tempo, co ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Przykładowo w maju tego roku odbyła premiera Oppo Reno 14 i Reno 14 Pro. Natomiast teraz firma pokazała modele Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Co ciekawe, mimo tego nie zabrakło kilku łatwo dostrzegalnych różnic.
Oba urządzenia – owszem – nie wprowadzają zupełnie nowego designu i widać inspirację sprzętem konkurencji. Mimo tego, całość podana jest w spójnej i po prostu atrakcyjnej formie. Śmiem twierdzić, że jest w tym odczuwalnie więcej minimalizmu i elegancji niż w przypadku iPhone’a 17 Pro. Cóż, może w Cupertino nie potrafią już tworzyć ładnych rzeczy.
Wróćmy jednak do bohaterów tego tekstu, czyli smartfonów Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro. Wizualnie trafia do mnie szczególnie brązowa obudowa, aczkolwiek każdy wariant ma w sobie coś nietuzinkowo – przykładowo grafikę umieszczoną z tyłu. Dodatkowo wygląd może zmieniać się zależnie od kąta, pod którym patrzymy na tył obudowy.
Jeśli chodzi o specyfikację, to oba smartfony oferują:
|Oppo Reno 15
|Oppo Reno 15 Pro
|Wyświetlacz:
|6,32 cala, OLED, 2640 x 1216 pikseli, 120 Hz, nawet do 3600 nitów
|6,78 cala, OLED, 2772 x 1272 pikseli, 120 Hz, nawet do 3600 nitów
|Procesor:
|MediaTek Dimensity 8450
|MediaTek Dimensity 8450
|RAM:
|12/16 GB LPDDR5X
|12/16 GB LPDDR5X
|Pamięć:
|256/512 GB i 1 TB UFS 3.1
|256/512 GB i 1 TB UFS 3.1
|Zestaw aparatów z tyłu:
|główny 200 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8 i 3,5-krotnym zoomem
|główny 200 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.2, teleobiektyw 50 Mpix z f/2.8 i 3,5-krotnym zoomem
|Aparat do selfie:
|50 Mpix z f/2.0
|50 Mpix z f/2.0
|Czytnik linii papilarnych:
|Tak
|Tak
|Głośniki:
|Stereo
|Stereo
|Łączność:
|5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4
|USB:
|Type-C 2.0
|Type-C 2.0
|Akumulator:
|6200 mAh, ładowanie 80 W
|6500 mAh, ładowanie 80 W, bezprzewodowe 50 W
|Wymiary:
|151,21 x 72,42 x 7,99 mm (brązowy i biały) lub 8,13 mm (niebieski)
|161,26 x 76,46 x 7,65mm (brązowy i złoty) lub 7,75mm (biały)
|Waga:
|187 g (brązowy i biały) lub 188 g (niebieski)
|205 g
|System operacyjny:
|ColorOS 16 (Android 16)
|ColorOS 16 (Android 16)
Oppo Reno 15 i Reno 15 Pro – dostępność i cena
Na ten moment smartfony zadebiutowały w Chinach i tam też są sprzedawane. Ceny Oppo Reno 15 przedstawiają się w następujący sposób:
- 12/256 GB – 2999 juanów (równowartość około 1540 złotych),
- 16/256 GB – 3299 juanów (około 1694 złotych),
- 12/512 GB – 3299 juanów (około 1694 złotych),
- 16/512 GB – 3599 juanów (około 1848 złotych),
- 16 GB i 1 TB – 3999 juanów (około 2053 złotych).
Z kolei za Oppo Reno 15 Pro trzeba zapłacić:
- 12/256 GB – 3699 juanów (około 1899 złotych),
- 12/512 GB – 3999 juanów (około 2053 złotych),
- 16/512 GB – 4299 juanów (około 2207 złotych),
- 16 GB i 1 TB – 4799 juanów (około 2464 złotych).