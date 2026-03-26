Tak masakruje się świetny smartfon. Nie rozumiem tej decyzji

Ten smartfon pokazuje, że jedna decyzja może znacząco wpłynąć na atrakcyjność urządzenia. Wielka szkoda, ponieważ gdyby producent wykazał się większą „hojnością”, byłaby to idealna propozycja dla bardzo dużego grona klientów.

To mógłby być idealny smartfon dla wielu klientów. Producent postanowił go jednak „wykastrować”

Smartfon Iqoo Z11 wygląda niepozornie, lecz w rzeczywistości skrywa w sobie bardzo atrakcyjną specyfikację. Przede wszystkim wyposażono go w akumulator o pojemności aż 9020 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 90 W. Nie tylko czas pracy powinien być satysfakcjonujący, bo wydajność również – za sprawą zastosowania procesora MediaTek Dimensity 8500 3,4 GHz (4 nm) oraz nawet 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej (bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD) w połączeniu z systemem chłodzenia z komorą parową.

Iqoo Z11 (źródło: Vivo)

Smartfon Iqoo Z11 ma też obiecujący wiele wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83 cala, rozdzielczości 2800×1260 pikseli i współczynniku kontrastu 8000000:1 ze ściemnianiem PWM 2160 Hz, który odświeża obraz z częstotliwością nawet 165 Hz i osiąga jasność do 5000 nitów. Na przodzie jest też 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.45, natomiast na tyle – i tutaj dochodzimy do najsłabszego aspektu – 50 Mpix z OIS i 2 Mpix do pomiaru głębi. Zamiast ostatniego powinien być aparat z obiektywem ultraszerokokątnym lub teleobiektyw. Tymczasem możliwości fotograficzne zostały znacząco ograniczone – jak w iPhone 16e.

Poza tym smartfon Iqoo Z11 chwali się głośnikami stereo, silnikiem liniowym osi X, optycznym czytnikiem linii papilarnych pod ekranem, modułem NFC, pilotem na podczerwień oraz fabrycznie zainstalowanym systemem Android 16 z nakładką OriginOS 6 i odpornością, zgodnie z kryteriami klasy IP68 i IP69. Całe urządzenie ma wymiary 163,72×76,17×8,25 mm i waży 216,5 grama.

Ile kosztuje smartfon Iqoo Z11?

Smartfon Iqoo Z11 będzie sprzedawany w Chinach w pięciu konfiguracjach:

8/256 GB za 2299 juanów (równowartość około 1230 złotych),

12/256 GB za 2499 juanów (~1340 złotych),

16/256 GB za 2799 juanów (~1500 złotych),

12/512 GB za 2999 juanów (~1610 złotych),

16/512 GB za 3399 juanów (~1820 złotych).

Nie należy się jednak spodziewać, że smartfon Iqoo Z11 trafi do sprzedaży w Polsce. W tym przypadku mi nie żal.