smartfon honor win 2 smartphone
Honor Win 2 (źródło: Honor)
Smartfony

Do tej pory smartfony nie miały czegoś takiego. To zmienia zasady gry

Grzegorz Dąbek·
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Do tej pory smartfony nie miały czegoś takiego. To zmienia zasady gry

Producenci przesuwają granice coraz dalej, przynajmniej chińscy. Jeden z nich zaprezentował dziś trzy nowe smartfony, z których jeden zdecydowanie wysoko podniósł poprzeczkę.

Nowy smartfon Honora zmienia zasady gry

Dziś w Chinach była marka-córka Huawei zaprezentowała trzy nowe modele, w tym smartfon Honor Win 2, który z pewnością stanie się obiektem marzeń niejednego gracza. Jego wyposażenie obiecuje bowiem naprawdę bardzo wysoką wydajność.

Użytkownicy mogą jej oczekiwać, ponieważ smartfon Honor Win 2 jest wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 5,01 GHz (2 nm) oraz pamięci LPDDR5X Ultra i UFS 4.1, a także aż dwa wentylatory, które powinny pozwolić zachować wysoką wydajność przez dłuższy czas.

smartfon honor win 2 smartphone
smartfon honor win 2 smartphone
smartfon honor win 2 smartphone
smartfon honor win rt 2 smartphone
smartfon honor win rt 2 smartphone
smartfon honor win rt 2 smartphone
Honor Win 2 i Honor Win RT 2 (źródło: Honor)

Wentylator, choć już „tylko” jeden, ma też smartfon Honor Win RT 2, który do tego otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz tak samo pamięci LPDDR5X Ultra i UFS 4.1. Trzeci z nowych modeli, Honor Turbo 2, nie ma natomiast wentylatora.

Honor Win 2Honor Win RT 2Honor Turbo 2
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WyświetlaczOLED
6,89 cala
3104×1440 pikseli
odświeżanie 185 Hz
jasność 1-10000 nitów
PWM 5920 Hz		OLED
6,89 cala
3104×1440 pikseli
odświeżanie 185 Hz
jasność 1-10000 nitów
PWM 5920 Hz		OLED
6,89 cala
3104×1440 pikseli
odświeżanie 185 Hz
jasność 1-10000 nitów
PWM 5920 Hz
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
GPUAdreno 850Adreno 840Adreno 825
RAM12/16 GB
LPDDR5X Ultra		12/16 GB
LPDDR5X Ultra		8/12/16 GB
Pamięć wewnętrzna256/512 GB/1 TB
UFS 4.1		256/512 GB
UFS 4.1		256/512 GB
Akumulator10100 mAh12070 mAh12070 mAh
ŁadowaniePrzewodowe do 100 W
Indukcyjne do 80 W
Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
Zwrotne ładowanie indukcyjne		Przewodowe do 90 W
Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W		Przewodowe do 90 W
Zwrotne ładowanie przewodowe do 27 W
Aparat na przodzie50 Mpix
f/2.0
90° FoV		50 Mpix
f/2.0
90° FoV		50 Mpix
f/2.0
90° FoV
Aparat na tyle– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)		– główny 200 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)		– główny 50 Mpix (f/1.9) z OIS
– ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2)
Łączność5G, Bluetooth 6.3, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 3.2), dual SIM5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 2.0), dual SIM5G, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC, pilot na podczerwień, USB-C (USB 2.0), dual SIM
Czytnik linii papilarnychEkranowy, ultradźwiękowyEkranowy, ultradźwiękowyEkranowy, ultradźwiękowy
Głośniki stereoTAKTAKTAK
Wymiary163x78x8,5 mm163x78x8,5 mm163x78x8,5 mm
Waga237 gramów238 gramów235 gramów
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69K
System operacyjnyAndroid 17
MagicOS 11		Android 17
MagicOS 11		Android 17
MagicOS 11

Honor Win 2, Honor Win RT 2 i Honor Win Turbo 2 – ceny (w Chinach)

  • Honor Win 2
    • 12/256 GB – 5499 juanów (równowartość około 3200 złotych),
    • 12/512 GB – 6299 juanów (~3670 złotych),
    • 16/256 GB – 5799 juanów (~3375 złotych),
    • 16/512 GB – 6999 juanów (~4075 złotych),
    • 16 GB/1 TB – 7999 juanów (~4660 złotych),
  • Honor Win RT 2
    • 12/256 GB – 4499 juanów (~2620 złotych),
    • 12/512 GB – 5199 juanów (~3030 złotych),
    • 16/256 GB – 4899 juanów (~2850 złotych),
    • 16/512 GB – 5499 juanów (~3200 złotych),
  • Honor Win Turbo 2
    • 8/256 GB – 3499 juanów (~2040 złotych),
    • 12/256 GB – 3799 juanów (~2210 złotych),
    • 12/512 GB – 4499 juanów (~2620 złotych),
    • 16/256 GB – 4199 juanów (~2445 złotych),
    • 16/512 GB – 4799 juanów (~2795 złotych).
smartfon honor win turbo 2 smartphone
smartfon honor win turbo 2 smartphone
smartfon honor win turbo 2 smartphone
Honor Win Turbo 2 (źródło: Honor)
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