To najwydajniejsze smartfony z Androidem na rynku. Mamy najnowszą listę

Każdy producent chce, żeby jego smartfon był „naj”. Cóż, nie jest to możliwe, a na pewno nie pod każdym względem, bo gdy za kryterium weźmiemy wydajność, to jesteśmy w stanie stworzyć listę najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku. Zarówno tych flagowych, jak i ze średniej półki. Które tym razem znalazły się w TOP 10?

Najnowsza lista najwydajniejszych smartfonów z Androidem – lipiec 2023 roku

AnTuTu opublikowało najnowszy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem, które są dostępne w Chinach. Na pierwszym miejscu znalazł się model REDMAGIC 8S Pro z wynikiem 1633002 punktów. Jeśli wydajność jest dla Was najważniejszym kryterium, to mamy dobrą wiadomość – sprzęt ten można zamówić również do Polski. Konfiguracja z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej kosztuje 649 euro (równowartość ~2900 złotych), ale można zyskać nawet 30 euro (~130 złotych) zniżki.

Drugie miejsce w najnowszym rankingu AnTuTu przyznano iQOO 11S, który zadebiutował w Chinach na początku lipca 2023 roku. Podium zamyka vivo X90 Pro+, ale jeszcze smartfonowi z czwartego miejsca udało się przekroczyć próg 1,6 mln punktów – mowa o iQOO 11 Pro. Kolejne modele „wykręciły” już mniej, aczkolwiek ich wyniki mimo wszystko wciąż są imponujące.

Z pewnością zwrócicie uwagę, że zdecydowana większość, bo aż dziewięć z dziesięciu smartfonów z lipcowego TOP 10 AnTuTu ma na pokładzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, aczkolwiek REDMAGIC 8S Pro ma „podkręconą” wersję jak Galaxy S23. Jedynym rodzynkiem jest vivo X90s z układem MediaTek Dimensity 9200+, w który zostanie wyposażony również nadchodzący Redmi K60 Ultra (do Europy trafi jako Xiaomi 13T Pro).

źródło: AnTuTu

Na razie nie zapowiada się na poważniejsze zmiany, choć spodziewamy się bardziej zaciętej walki o pierwsze miejsce w miarę pojawiania się kolejnych smartfonów z „podkręconą” wersją Snapdragona 8 Gen 2 (aczkolwiek nubia Z50S Pro z tym SoC znalazła się dopiero na 7. miejscu). Najwcześniej pod koniec 2023 roku do tego rankingu AnTuTu wskoczą nowe flagowce ze Snapdragonem 8 Gen 3 – Xiaomi 14 i OnePlus 12.

Najnowsza lista najwydajniejszych smartfonów ze średniej półki z Androidem – lipiec 2023 roku

AnTuTu zwykło też przygotowywać rankingi najwydajniejszych smartfonów z nieflagowej półki. W lipcu 2023 roku najlepszy okazał się Redmi Note 12 Turbo, który w Polsce dostępny jest jako POCO F5, choć nie w topowej konfiguracji 16 GB + 1 TB. Drugie miejsce przypadło realme GT Neo 5 SE, a trzecie iQOO Neo 5 SE, jednak pierwsza dwójka mocno mu odjechała, bowiem różnica między drugim i trzecim miejscem wynosi ponad 181 tys. punktów.

źródło: AnTuTu

Nie zmienia to jednak faktu, że TOP 10 w większości okupują smartfony z procesorami MediaTek z serii Dimensity 8xxx, bo aż osiem na dziesięć modeli ma go na pokładzie. Pokazuje to, że producenci dość niechętnie sięgają po najlepsze procesory Qualcomma w przypadku średniopółkowców, w przeciwieństwie do flagowców.