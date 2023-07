Mocarny REDMAGIC 8S Pro debiutuje w Europie! Znamy ceny

Niespełna dwa tygodnie temu pisaliśmy Wam o chińskiej premierze nowych smartfonów spod skrzydeł marki ZTE, modeli REDMAGIC 8S Pro i REDMAGIC 8S Pro+. Dziś jedna z propozycji REDMAGIC oficjalnie zadebiutowała na rynku globalnym, dzięki czemu znamy już jej cenę.

Specyfikacja REDMAGIC 8S Pro jest mocarna w każdym calu

Sercem tego dedykowanego gamingowi smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 2 w specjalnej, wzmocnionej wersji. Charakteryzuje się ona podwyższonym taktowaniem głównego rdzenia Cortex-X3 z 3,19 GHz do 3,36 GHz oraz podkręconym układem granicznym Adreno 740, którego taktowanie wynosi do 719 MHz (względem 680 MHz w normalnej wersji 8 Gen 2).

Jednostka ta jest już znana użytkownikom flagowców Samsunga, bo to właśnie ona napędza tegoroczną serię Galaxy S23, a REDMAGIC 8S Pro jest pierwszym telefonem innej marki, który ją otrzymał. Wraz z układem kooperuje – w zależności od wariantu – 12 GB lub 16 GB RAM LPDDR5X, a także 256 GB bądź 512 GB pamięci wewnętrznej UFS 4.0. Za kontrolowanie temperatur całości odpowiada specjalny układ chłodzenia ICE 12.0 zbudowany m.in. z płytki grafenowej za ekranem, żelu przewodzącego, komory parowej oraz wentylatora umieszczonego na brzegu obudowy.

Front wypełnia duży ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala, rozdzielczości 2480 x 1116 pikseli z adaptacyjnym odświeżaniem do 120 Hz oraz jasnością do 1300 nitów. Producent chwali się tu także wysokim współczynnikiem powierzchni wyświetlacza do przedniej obudowy, wynoszącym 93,7%, przez co ramki ekranu są naprawdę małe. Jakby tego było mało, REDMAGIC 8S Pro zawstydza konkurencję brakiem jakiegokolwiek otworu z aparatem do selfie – ten ma 16 Mpix i został schowany pod wyświetlaczem. Jest to już druga generacja tego rozwiązania ZTE.

REDMAGIC 8S Pro (źródło: Nubia)

Smartfon otrzymał również linearne głośniki stereo z dużymi przetwornikami ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego DTS:X Ultra oraz platformy Snapdragon Sound. Na pokładzie znalazło się również złącze słuchawkowe 3,5 mm. Z tyłu zaś ulokowano trzy aparaty – główny 50 Mpix (Samsung GN5), ultraszerokokątny 8 Mpix 120° oraz makro 2 Mpix.

Za zasilanie odpowiada akumulator o dużej pojemności wynoszącej 6000 mAh ze wsparciem dla 65-watowego szybkiego ładowania. Całość pracuje pod kontrolą Androida 13 z dedykowaną autorską nakładką REDMAGIC OS 8.0.

Oczywiście nie zabrakło również rozwiązań dla graczy, takich jak m.in. dodatkowy chip Red Core 2, specjalny silnik haptyczny osi X z 200 typami wibracji, triggery umieszczone na ramce urządzenia oraz aplikacja Game Space do zarządzania grami oraz wydajnością.

Cena i dostępność

REDMAGIC 8S Pro będzie dostępny w trzech wariantach kolorystycznych, które przy okazji rozróżniają wersje pamięciowe: Midnight (czarny) z pamięcią 12/256 GB oraz Aurora (transparentny czarny) i Platinium (srebrny) wyposażone w 16 GB RAM i 512 GB pamięci.

Za najtańszy model na rynku europejskim trzeba będzie zapłacić 650 euro (około 2900 złotych), a wersja Platinium to wydatek rzędu 780 euro (~3500 złotych). Z kolei najciekawszy w moim odczuciu, transparentny wariant Aurora wyceniono na 800 euro, czyli około 3600 złotych. Patrząc na specyfikację urządzeń, trzeba przyznać, że ich ceny nie prezentują się nad wyraz tragicznie.

Jeśli chodzi zaś o daty dostępności – przedsprzedaż na stronie REDMAGIC rusza 27 lipca i potrwa do 2 sierpnia, natomiast pełnoprawna sprzedaż rusza dzień później, czyli 3 sierpnia.