Chcesz zagrać w gry ze swojego dzieciństwa? Przyjedź do Kielc!

Wiele osób z sentymentem wspomina gry, w które grało niezliczoną ilość godzin. Jeśli należycie do tej grupy, to koniecznie musicie przyjechać do Kielc! Po raz kolejny nadarza się bowiem okazja, aby odbyć sentymentalną podróż do przeszłości.

Zagraj w gry ze swojego dzieciństwa w Kielcach

Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach już po raz kolejny zorganizowało wystawę pn. Oldskulowe gry wideo, poświęconą kultowym już grom oraz komputerom i konsolom. Co jednak najważniejsze: jest to interaktywna wystawa, tzn. można nie tylko obejrzeć legendarne urządzenia, ale też zagrać w legendarne produkcje, takie jak Mario, Prince of Persia czy River Ride.

Jeśli natomiast chodzi o dostępne sprzęty, to na tegorocznej wystawie znajduje się m.in. konsola Nintendo 64, którą po prostu musicie znać, bo to prawdziwa legenda. Sam miałem przyjemność grać na niej przez wiele godzin m.in. w Mario Kart 64 i GoldenEye 007 – aż się łezka w oku kręci z sentymentu.

Ponadto na wystawie Oldskulowe gry wideo w Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach znajdziecie również m.in. komputery Atari 65XE i Comodore 64 oraz konsole NES (Nintendo Entertainment System), SNES (Super Nintendo Entertainment System), Philips Oddysey 2001 i Ameprod TVG-10 – polski PONG.

źródło: Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach

Ile kosztuje bilet na wystawę Oldskulowe gry wideo w Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach?

Bilet na wystawę kosztuje zaledwie 11 złotych i można go kupić również za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Instytucja informuje jednak, że jednocześnie na wystawie może przebywać 25 osób i w przypadku większego zainteresowania trzeba będzie cierpliwie poczekać w kolejce.

Jeżeli jednak jesteście fanami retro gier i sprzętu do grania, z pewnością nie będzie to stanowiło dla Was żadnego problemu. Wystawa Oldskulowe gry wideo ma być dostępna do 20 sierpnia 2023 roku (od wtorku do niedzieli) w godzinach od 9 do 17. Zdjęcia z niej możecie zobaczyć m.in. na Facebooku MZiZ.

Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach mieści się przy pl. Wolności 2 w stolicy województwa świętokrzyskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking ze sporą liczbą miejsc, zatem nie powinniście mieć żadnego problemu z zaparkowaniem. Po zakończeniu zwiedzania wystawy Oldskulowe gry wideo koniecznie zajrzyjcie też do Apteki Wyobraźni, która znajduje się 100 metrów od MZiZ przy ulicy Mickiewicza 1.