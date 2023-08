Będzie coś z Niczego. Jest zapowiedź taniego smartwatcha

W sklepach dostępnych jest mnóstwo tanich smartwatchy, choć niestety często niska cena oznacza niską jakość. Angielska firma Nothing (pol. Nic) postanowiła, że wprowadzi na rynek przystępny cenowo zegarek dobrej jakości. Zapowiedziała jednak nie tylko takie tanie urządzenie.

CMF by Nothing

Oferta marki Nothing jest obecnie dość skromna, bo ogranicza się do dwóch smartfonów: Nothing Phone (1) i Nothing Phone (2) oraz trzech modeli słuchawek: Nothing Ear, Nothing Ear (2) i Nothing Ear (stick), choć te pierwsze zostały już wycofane ze sprzedaży. Angielska firma postanowiła rozszerzyć swoje portfolio o kolejne słuchawki, a także smartwatch.

Carl Pei, CEO Nothing, ogłosił dziś utworzenie nowej gamy produktów CMF by Nothing, dzięki którym „lepsze wzornictwo stanie się bardziej dostępne”. Czym będą się one różniły od propozycji marki Nothing? Ta ostatnia ma stale skupiać się na innowacjach w zakresie designu oraz tworzyć urządzenia klasy premium z high-endowymi podzespołami, które zapewnią „najlepszą” wydajność, a do tego zaoferują najnowsze i najlepsze rozwiązania.

Produkty CMF by Nothing mają zaś cechować się „czystym i ponadczasowym designem” oraz być sprzedawane w przystępnych cenach, aby więcej osób mogło uzyskać dostęp do ekosystemu Nothing. Ponado Carl Pei zapewnił, że będą one cechować się „jakością, jaką trudno znaleźć w tym segmencie cenowym”.

Jest to odpowiedź na głosy społeczności zgromadzonej wokół marki Nothing – jej członkowie przekazali, że oczekują lepszego designu i lepszej jakości dostępnej dla większej liczby osób. CMF by Nothing będzie odpowiedzią na takie oczekiwania.

Nothing zapowiada tani smartwatch i słuchawki

Gamą CMF by Nothing zajmie się osobny zespół w strukturach Nothing, aby rozwój nowej kategorii produktów nie wpływał negatywnie na opracowywanie urządzeń głównej marki Nothing, tj. nie rozpraszał odpowiedzialnych za nie osób.

Carl Pei zapowiedział, że jeszcze w tym roku CMF by Nothing wprowadzi na rynek smartwatch i słuchawki. Niestety, nie ujawnił żadnych szczegółów na ich temat – poinformował, że zostaną one przekazane w nadchodzących miesiącach.