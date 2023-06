Nowy vivo X90s jest piękny. I ma piękne wnętrze

Szczerze serce mi się kraje, gdy patrzę na ten smartfon i mam świadomość, że vivo wycofało się z Polski. Nowy vivo X90s wygląda bowiem bajecznie i oferuje wyśmienitą specyfikację techniczną. A to wszystko w bardzo kuszącej cenie.

Nowy smartfon vivo X90s jest piękny pod każdym względem

Jako że vivo X90s jest odświeżoną wersją modelu vivo X90, który zadebiutował w listopadzie 2022 roku, producent nie zdecydował się na rewolucyjne zmiany względem „oryginału”, jednak bynajmniej nie zamierza sprzedać dwa razy tego samego. Klienci dostaną do wyboru nowy, miętowy/zielony wariant kolorystyczny (zamiast jasnoniebieskiego), który mnie bardzo się podoba, ponieważ mam słabość do zielonego – to mój ulubiony kolor. Nie mówiąc już o tym, że ogólnie design smartfonów vivo trafia w mój gust.

vivo X90s (źródło: vivo)

W środku też coś się zmieniło – procesor MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) zastąpił MediaTek Dimensity 9200+ (4 nm), który ma rdzenie o wyższej częstotliwości taktowania (3,35 GHz + 3,0 GHz + 2,0 GHz vs 3,05 GHz + 2,85 GHz + 1,8 GHz), zatem gwarantuje wyższą wydajność. Właściciele vivo X90s nie powinni na nią narzekać, szczególnie ze smartfon – w zależności od konfiguracji – zapewni dodatkowo 8 lub 12 GB RAM LPDDR5 i 256 albo 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0.

vivo X90s nie musi się też wstydzić swojego zaplecza fotograficznego. Na jego przodzie znajduje się 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.45, natomiast na tyle 50 Mpix (IMX866) aparat główny z f/1.75 i optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix (IMX663) z f/2.0 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 108° oraz 12 Mpix (IMX663) z f/1.98 i ekwiwalentem ogniskowej 50 mm – ten ostatni to obiektyw portretowy. Pracę modułu na pleckach urządzenia wspiera laserowy autofokus dTOF. Do tego nie można zapominać o soczewkach ZEISS i autorskim chipie przetwarzania obrazu vivo V2.

Ponadto vivo X90s odda swoim właścicielom do dyspozycji 6,78-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2800×1260 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, jasnością szczytową 1300 nitów, współczynnikiem kontrastu 1:8000000, wsparciem dla 1,07 mld kolorów i 100% DCI-P3 oraz screen-to-body ratio 93,53%. Smartfon zasili zaś akumulator o pojemności 4810 mAh, który można naładować przewodowo z mocą 120 W (do 50% w 8 minut).

vivo X90s (źródło: vivo)

Warto również dodać, że vivo X90s spełnia kryteria normy IP64.

Cena vivo X90s

Smartfon będzie dostępny w Chinach (i prawdopodobnie tylko w Chinach) w trzech konfiguracjach:

8/256 GB za 3999 juanów (równowartość ~2250 złotych),

12/256 GB za 4299 juanów (~2420 złotych),

12/512 GB za 4699 juanów (~2640 złotych).

Dla porównania, vivo X90 kosztował od 3699 juanów za wersję 8/128 GB do 4999 juanów za wariant 12/512 GB.