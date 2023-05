MediaTek ponownie wyprzedził Qualcomma i jako pierwszy pokazał nowy procesor

Poprawione edycje flagowych układów mobilnych z dopisanym plusem w nazwie to obecnie smartfonowy standard. MediaTek pokazał właśnie odświeżoną wersję swoich procesorów dedykowaną najszybszym urządzeniom mobilnym.

Wiosenne odświeżanie

W listopadzie ubiegłego roku swoje flagowe propozycje układów mobilnych na pierwszą połowę 2023 zaprezentował zarówno Qualcomm jak i MediaTek. Pierwszy producent zaproponował nazwę Snapdragon 8 Gen 2, drugi natomiast postawił na dodanie „200” do odróżnienia nowej generacji od poprzedniej – tak powstał Dimensity 9200. Oba układy wyszły w odstępie kilku dni od siebie, przy czym to o procesorze Tajwańczyków czytaliśmy tydzień wcześniej niż o nowym Qualcommie. Tajwańczycy ponownie postanowili uprzedzić konkurenta i zaprezentował moduł Dimensity 9200 Plus.

źródło: MediaTek

Oczywiście to tylko odświeżanie, więc o szokowaniu niższym procesem litograficznym czy przebudowywaniem całego układu nie ma mowy. Dimensity 9200 Plus korzysta z tej samej kombinacji rdzeni, czyli: 1xCortex-X3 3xCortex-A715 i 4xCortex-A510. Zaprezentowane w zeszłym roku nowe rdzenie CPU zaliczyły jednak podbicie taktowania – mamy więc 3,35 GHz zamiast 3,05 w głównym rdzeniu i 3 GHz zamiast 2,85 w rdzeniach A715. Taktowanie rdzenia A510 (1,8 GHz) pozostało bez zmian. Warto zauważyć, że tym samym taktowanie Cortex-X3 stało się większe niż w Snapdragonie 8 Gen 2 i niemal identyczne jak w wersji ekskluzywnej dla serii Samsung Galaxy S23 (3,36 GHz).

Producent podczas premiery Dimensity 9200 niespecjalnie chwalił się prędkością zegara GPU Mali-G715 Immortalis MC11. Wiemy zatem tylko tyle, że wyposażony w sprzętowy ray tracing układ graficzny otrzymał zyskał o 17% wyższe taktowanie.

MediaTek > Qualcomm?

Pozostałe moduły w chipsecie nie uległy zmianie. Dimensity 9200 Plus oferuje zatem modem M80 ze wsparciem mmWave 5G, AI Processing Unit 6. generacji, maksymalnie 240 Hz w rozdzielczości FullHD+, nagrywanie w 8K, Bluetooth 5.3 oraz Wi-Fi 7. Układ mobilny ma się pojawić w pierwszych smartfonach jeszcze w tym miesiącu. Jednym z pierwszych jeżeli nie pierwsze, urządzenie, które pokaże, na coś stać nowy układ będzie iQOO Neo 8 Pro.

X90 Pro, jedyna szansa na zapoznanie się oficjalnie z podstawowym Dimensity 9200 w Polsce. (źródło: vivo)

Czy zmiany wpłyną na dostępność procesora po tej stronie świata i jedynym urządzeniem z topowym MediaTekiem na pokładzie w Polsce nie będzie wyłącznie vivo X90 Pro? Czas pokaże, choć warto zauważyć że Snapdragon 8 Gen 2 zdominował nie tylko europejski rynek flagowych urządzeń – nawet dostępny tylko w Azji Xiaomi 13 Ultra czy OPPO Find X6 Pro korzystają z rozwiązania Qualcomma.