Nadchodzi nowy tablet Xiaomi. Poznaliśmy jego specyfikację

Xiaomi przez długi czas traktowało tablety trochę po macoszemu, bo nie wprowadzało ich na rynek zbyt wiele. To się jednak niedawno zmieniło. Wiemy, że producent przygotowuje kolejne urządzenie tego typu i poznaliśmy jego specyfikację techniczną.

Redmi Pad SE to kolejny, nowy tablet Xiaomi

Wiedzieliśmy już, że Xiaomi przygotowuje do premiery dwa nowe tablety: Pad 6 Max oraz Redmi Pad 2. Okazuje się jednak, że ten ostatni zadebiutuje na rynku pod inną nazwą – Redmi Pad SE. To dobra wiadomość, patrząc z perspektywy tego, że model ten zaoferuje słabszą specyfikację niż Redmi Pad, zatem można mówić o uldze, że nie jest to jego następca.

Redmi Pad SE (źródło: Kimovil)

Co zaoferuje Redmi Pad SE? Xiaomi planuje wyposażyć ten tablet w wyświetlacz LCD o przekątnej ~11 cala i rozdzielczości 1920×1200 pikseli (Redmi Pad ma 10,61″ 2000×1200 pikseli) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także procesor Qualcomm Snapdragon 680 (vs MediaTek Helio G99) oraz 4 GB RAM i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Ponadto na pokładzie Redmi Pad SE znajdzie się akumulator o pojemności 8000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W przez port USB-C i cztery głośniki z Dolby Atmos (podobnie jak w Redmi Pad) oraz aparat 8 Mpix na tyle i 5 Mpix na przodzie (vs 8 Mpix z obu stron). Do tego nowy tablet Xiaomi zaoferuje 3,5 mm złącze słuchawkowego, którego w „pierwowzorze” brakuje.

Urządzenie wyjedzie z fabryk z zainstalowanym systemem Android 13 z nakładką MIUI 14 w wersji dostosowanej do tabletów. Klienci będą mieli do wyboru trzy warianty kolorystyczne: szary, zielony i różowy.

Kiedy premiera Redmi Pad SE?

Producent nie zapowiedział oficjalnie premiery nowych tabletów – poinformował jedynie o zbliżającej się prezentacji Xiaomi MIX Fold 3 w sierpniu br. Spodziewamy się jednak zobaczyć podczas najbliższej konferencji również właśnie Pad 6 Max oraz Redmi Pad SE, a także smartfon Redmi K60 Ultra, który będzie dostępny w Europie jako Xiaomi 13T Pro.

Przy okazji warto też przypomnieć, że do sprzedaży w Polsce wkrótce trafi tablet Xiaomi Pad 6.