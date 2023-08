Xiaomi 13T Pro będzie naprawdę mocarnym smartfonem

Przez większą część 2023 roku jedynym wyborem dla tych, którzy szukali najpotężniejszego smartfona, było zdecydowanie się na model, który pracuje na układzie mobilnym Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Xiaomi wraz z MediaTekiem chcą, aby szczyt rankingów należał do nich.

Plus, Pro i Ultra

Kilka dni temu na platformie benchmarkowej Geekbench pojawił się bardzo ciekawy wynik. 1724 punkty na jednym rdzeniu i 4859 punktów w testach wielordzeniowych zostało osiągnięte przez urządzenie o nazwie Xiaomi 23078RKD5C. Jakiż to sprzęt miałby się kryć pod tą enigmatyczną nazwą?

Snapdragon 8 Gen 2, najszybszy układ mobilny na świecie. Jeszcze… (fot. Qualcomm)

Okazuje się, że wątpliwości rozwiązuje tabelka z opisem płyty głównej. „corot” ma bowiem oznaczać Xiaomi model 13T Pro. Ten natomiast powiązuje się od jakiegoś czasu z Redmi K60 Ultra. Nie wiadomo było jednak, na jakim układzie mobilnym osiągnięto taki wynik. Z pomocą przyszedł sam producent.

Xiaomi z Dimensity 9200+

Oficjalne konto Redmi na chińskiej platformie społecznościowej Weibo podzieliło się z użytkownikami grafiką, na której widnieje napis K60 oraz liczba 1774714. To pierwsze to oczywiście nazwa nadchodzącego modelu Redmi K60 Ultra. Drugie to natomiast wynik urządzenia w teście AnTuTu. Czy to wysoki wynik? Musimy w tym celu zerknąć na oficjalny ranking. Pierwsze dziewięć miejsc, od HONORA Magic 5 Pro na dole po REDMAGIC 8 Pro+ na szczycie okupuje Snapdragon 8 Gen 2, przy czym ostatni smartfon wykręcił łączny wynik lekko ponad 1,3 mln punktów.

Szkic Xiaomi 13T Pro (Źródło: GSMArena)

Opis pod zdjęciem zawierający liczbę 9200 z plusem obok oznacza tylko jedno – Redmi K60 Ultra oraz jego europejski odpowiednik w postaci Xiaomi 13T Pro zasili układ mobilny MediaTek Dimensity 9200+. W połączeniu z wynikami w Geekbench i AnTuTu smartfon byłby najpotężniejszym urządzeniem na rynku, przynajmniej na papierze.

Swoje 3 grosze dodało też oficjalne konto AnTuTu na Weibo, które podzieliło się zdjęciami ze specjalnego wydarzenia oraz przekazało informację, że to nie jedyna ciekawostka związana ze smartfonem. Ten otrzyma bowiem osobny chip graficzny PixelWorks X7 opracowany przez Xiaomi. Technologię mogliśmy już zobaczyć m.in. w OnePlusie 11, realme GT 2 Explorer Master Edition czy Honor Magic 5 Pro. Dzięki interpolacji klatek układ może zwiększyć liczbę klatek nawet czterokrotnie utrzymując opóźnienia na poziomie poniżej 10 ms. Chipset może obsłużyć wyświetlacze do 180 Hz przy rozdzielczości Full HD+ oraz do 144 Hz przy rozdzielczości WQHD+.

Pełna prezentacja urządzeń Xiaomi na najbliższe miesiące odbędzie się już niedługo. Na liście nowości znajdują się m.in. składany smartfon Mix Fold 3, tablet Pad 6 Max oraz Redmi Pad 2. Co z premierą modeli 13T i 13T Pro? Te mają zostać pokazane 1 września 2023 roku. Jak długo producent będzie okupował szczyt listy, przekonamy się wraz z premierą pierwszych urządzeń opartych na Snapdragonie 8 Gen 3.