iQOO 11S to smartfon, który zachwyci nie tylko graczy

Wydajne podzespoły i zaawansowane rozwiązania technologiczne jeszcze do niedawna były zarezerwowane jedynie dla najdroższych urządzeń. iQOO 11S to smartfon, który udowadnia, że sporo się zmieniło, ponieważ oferuje imponującą specyfikację w atrakcyjnej cenie. To sprzęt, który może zachwycić nie tylko tych, którzy szukają wydajnego smartfona do gier.

iQOO 11S to smartfon, który może zachwycić

iQOO 11S to smartfon, który z pewnością zwraca uwagę swoją specyfikacją. Jest on wyposażony w procesor Snapdragon 8 Gen 2, który jest jednym z najmocniejszych na rynku. Dzięki temu poradzi sobie z nawet najbardziej wymagającymi grami mobilnymi. Dodatkowo na jego pokładzie znajduje się komora chłodząca o powierzchni 4013 mm², grafitowa warstwa chłodząca i 12 inteligentnych czujników temperatury. To wszystko ma zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się smartfona.

Z pewnością do wysokiego poziomu wydajności przyczyni się również to, że chipset w tym modelu współpracuje z układem graficznym Adreno 740 oraz 12 GB lub 16 GB RAM, w zależności od wersji. Dodatkowo producent postanowił dać klientom wybór wielkości wbudowanej pamięci wewnętrznej spośród pojemności 256 GB, 512 GB i nawet 1 TB w standardzie UFS 4.0.

Smartfon oferuje też 6,78-calowy, zakrzywiony wyświetlacz E6 LTPO 4.0 AMOLED o rozdzielczości 3200×1440 pikseli. Ekran obsługuje zmienne odświeżanie na maksymalnym poziomie 144 Hz, HDR 10+ oraz gamę kolorów DCI-P3. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny jest zaś akumulator o pojemności 4700 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie o mocy aż 200 W.

iQOO 11S (źródło: vivo)

Na koniec warto wspomnieć o aparacie. iQOO 11S ma trzy na tylnym panelu: główny o rozdzielczości 50 Mpix, oparty na sensorze Sony VCS IMX866 z OIS i przysłoną f/1.75, teleobiektyw z dwukrotnym zoomem optycznym, połączony z 13 Mpix matrycą oraz obiektyw ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 Mpix. Z kolei aparat do selfie to 16 Mpix jednostka z przysłoną f/2.45. Smartfon powinien więc wykonywać zdjęcia w naprawdę dobrej jakości. To jeden z powodów, dla których może on spodobać się nie tylko mobilnym graczom, poszukującym przede wszystkim wydajności.

Dostępność i cena

iQOO 11S jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, jasnoniebieskiej oraz specjalnej, białej, stworzonej we współpracy z marką motoryzacyjną BMW. Każda z nich ma swoje unikalne cechy, które z pewnością przyciągną uwagę potencjalnych użytkowników.

Jeśli chodzi o ceny, są one zależne od konfiguracji pamięci, i prezentują się następująco:

12/256GB – 3799 juanów (równowartość ~2135 złotych),

12/512 GB – 4099 juanów (~2305 złotych),

16/512 GB – 4399 juanów (~2470 złotych),

16 GB/1 TB – 4799 juanów (~2700 złotych).

Smartfon będzie dostępny w Chinach od 10 lipca 2023 roku. Na razie nic nie wiadomo o planach jego wprowadzenia na inne rynki.