Taka bateria w tablecie to już chyba przesada

To zupełnie naturalne, że tablety mają akumulatory o większych pojemnościach niż smartfony, choć zdarzają się modele z podobnie „dużymi” bateriami jak Huawei nova Y91. Wydawałoby się jednak, że istnieje jakaś „niepisana granica”, ale jeden z chińskich producentów pokazuje, że nie ma czegoś takiego.

Ten tablet ma akumulator o naprawdę MONSTRUALNEJ pojemności

Chiński producent Oukitel wprowadził na rynek model RT7 Titan 5G, który został wyposażony w akumulator o pojemności… 32000 mAh. Tak 32 TYSIĘCY miliamperogodzin! Chińczycy podkreślają, że w sprzedaży nie ma drugiego takiego tabletu. Jaki czas pracy ma zapewnić taka bateria?

Oukitel RT7 Titan 5G (źródło: Oukitel)

Według deklaracji Oukitel, akumulator o pojemności 32000 mAh zapewni 2720 godzin (ponad 113 dni, czyli blisko 4 miesiące) czasu pracy w trybie czuwania lub wystarczy na 220 godzin (ponad 9 dni) rozmów, 40 godzin skanowania, 35 godzin odtwarzania wideo lub 34 godzin korzystania z nawigacji. Nie da się ukryć, że są to imponujące osiągnięcia, choć oczywiście finalny czas pracy zależeć będzie od sposobu użytkowania urządzenia. Ładowanie odbywa się zaś z mocą 33 W, ale nie wiadomo, ile trwa uzupełnianie energii od 0 do 100% (aczkolwiek na pewno bardzo długo).

Wrażenie na klientach może zrobić również ilość pamięci, bo operacyjnej (RAM) jest 12 GB (DDR4), a do tego można zyskać kolejne 12 GB kosztem pamięci wbudowanej (tzw. wirtualny RAM). A tej ostatniej jest 256 GB i oczywiście nie zabrakło możliwości skorzystania z karty microSD. Ponadto tablet obsługuje USB OTG przez port USB-C. Zdecydowanie mniej imponuje zaś zastosowany procesor, bo Oukitel zdecydował się na układ MediaTek Dimensity 720.

Oukitel RT7 Titan 5G (źródło: AliExpress)

Co prawda zapewnia on wsparcie dla łączności 5G, a do tego według deklaracji producenta jest on wraz z zainstalowanym systemem Android 13 w stanie obsłużyć nawet 44 aplikacji jednocześnie, to nie jest on bardzo wydajny. Nie ulega jednak wątpliwości, że dzięki zastosowaniu procesora o niewielkiej mocy możliwe jest uzyskanie tak długiego czasu pracy, szczególnie że do jego produkcji użyto zaawansowanego procesu technologicznego (7 nm).

Oukitel podkreśla również, że RT7 Titan 5G to bardzo wytrzymały tablet, ponieważ może pracować w temperaturach od -40℃ do 70℃, a do tego można go zanurzyć w wodzie na głębokość do 1,2 metra na nawet 2 godziny i nic mu się nie stanie. Ponadto urządzenie jest odporne na upadki z wysokości 1 metra i może pochwalić się spełnieniem wymagań amerykańskiej militarnej normy odporności MIL-STD.

Oprócz tego tablet Oukitel RT7 Titan 5G oferuje jeszcze aparat o rozdzielczości 32 Mpix na przodzie i zestaw trzech na tyle: 48 Mpix + 20 Mpix + 2 Mpix. Ten drugi to tzw. noktowizor, który umożliwia robienie zdjęć nawet w całkowitej ciemności. Ponadto w urządzeniu znalazł się 10,1-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, dwa miejsca na karty SIM i Bluetooth 5.1. Całość ma wymiary 249,1×167,8×19,88 mm. Waga nie jest znana.

Ile kosztuje tablet Oukitel RT7 Titan 5G? Cena może Was zszokować podobnie jak pojemność akumulatora

Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tablety mniej znanych, chińskich marek najczęściej są tańsze niż urządzenia bardziej rozpoznawalnych brandów. Cena modelu RT7 Titan 5G może jednak zwalić Was z nóg (podobnie jak cena Lenovo Yoga Book 9i Gen 8), bowiem wynosi – uwaga – 5123,77 złotych! Zestaw z uchwytem kosztuje natomiast już 5465,32 złotych.

Oukitel RT7 Titan 5G (źródło: AliExpress)

Tablet jest już dostępny w autoryzowanym sklepie marki Oukitel na platformie AliExpress, w którym można dostać rabat stoiska w wysokości… 8,33 złotych, co jest śmiesznie niską zniżką. Na razie nie ma informacji o tym, aby producent planował jakąś akcję rabatową, ale nawet wtedy jego tablet prawdopodobnie nie będzie cieszył się spektakularną popularnością (choć jedna osoba już go kupiła… podobno – tak podaje AliExpress).

Mimo wszystko warto odnotować tę premierę, bo wtedy nie zdziwi nas, gdy na rynku pojawi się kolejny tablet z podobnie monstrualną pojemnością akumulatora.