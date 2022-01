Ależ wielki aparat będzie miała ta Motorola – aż 200 Mpix!

Do tej pory Motorola niespecjalnie była zainteresowana segmentem topowych smartfonów – skupiała się głównie na średniej i niskiej półce. To się powoli zmienia, o czym świadczy wprowadzenie na rynek moto g200 (m.in. polski) oraz moto edge x30, która wkrótce pojawi się w Europie jako Motorola edge 30. Na horyzoncie jest już jednak jeszcze lepszy sprzęt – prawdziwie flagowy, na premierę którego czekamy z niecierpliwością, bowiem ma być dostępny na Starym Kontynencie!

Motorola „Frontier 22” z aparatem o rozdzielczości aż 200 Mpix

Najwyraźniej Lenovo w końcu doszło do wniosku, że na rynku jest jeszcze miejsce na high-endowe smartfony Motoroli – być może jest to związane z osłabieniem pozycji Huawei w tym segmencie z wiadomych powodów. Producent przygotowuje flagowca z krwi i kości, który będzie mógł się pochwalić m.in. aparatem o rozdzielczości aż 200 Mpix!

źródło: WinFuture

Co więcej, wiele wskazuje na to, że model o nazwie kodowej „Frontier 22” będzie pierwszym smartfonem z aparatem o takiej rozdzielczości. Jak przystało na flagowca, zostanie on wsparty optyczną stabilizacją obrazu, która z jakichś powodów nie jest standardem w tej półce (zob. OnePlus 9). Niewykluczone, że producent sięgnie po matrycę Samsung ISOCELL HP1, choć 200 Mpix sensor zaprezentowało niedawno także OmniVision.

Na panelu tylnym znajdzie się też aparat o rozdzielczości 50 Mpix, prawdopodobnie z obiektywem ultraszerokokątnym, a także 12 Mpix, który będzie pełnił rolę tzw. teleobiektywu. Motorola „Frontier 22” może być zatem jednym z najlepszych fotosmartfonów, jakie zadebiutują na rynku w 2022 roku.

Bo właśnie już w 2022 roku zostanie oficjalnie zaprezentowana – według serwisu WinFuture, smartfon ma być dostępny od lipca br. Naturalnie należy się przygotować, że Lenovo „odpowiednio” go wyceni – można się spodziewać ceny w widełkach 4000-5000 złotych (mamy nadzieję, że nie więcej).

Nowa Motka będzie jednak skierowana do wymagających użytkowników, a ci są w stanie dużo zapłacić za topowy sprzęt. Szczególnie że do ich dyspozycji zostanie oddany też nowy, flagowy procesor Qualcomma o oznaczeniu SM8475, który może mieć rynkową nazwę Snapdragon 8 Gen 1+, a także od 8 GB do 12 GB LPDDR5 RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci flash UFS 3.1.

Motorola „Frontier 22” zaoferuje również obustronnie zakrzywiony wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z obsługą HDR10+ i DCI-P3 oraz ekranowym czytnikiem linii papilarnych i funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością aż 144 Hz (podobnie jak m.in. Edge 20 Pro). W górnej części ekranu, w okrągłym otworze, znajdzie się 60 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Motorola edge (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Ponadto na pokładzie nowej Motoroli „Frontier 22” znajdą się m.in. głośniki stereo, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C ze wsparciem dla obsługi DisplayPort 1.4 i akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować przewodowo z mocą 125 W oraz indukcyjnie z mocą 50 W i 30 W. Smartfon po wyjęciu z pudełka ma pracować pod kontrolą systemu Android 12.

Jest więc na co czekać, przyznajcie!