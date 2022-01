Jaka nawigacja jest najlepsza? Nie, to nie są Mapy Google

Mapy Google dla wielu kierowców stały się jedną z najważniejszych aplikacji. Okazuje się jednak, że niekoniecznie są one najlepszą nawigacją. W najnowszym zestawieniu więcej punktów zdobyły mapy Here, na co złożyło się kilka ważnych czynników.

Mapy Google, Waze czy jednak inna nawigacja?

Trzeba przyznać, że pod względem nawigacji mamy naprawdę ogromny wybór. Dotyczy to zarówno aplikacji, jak i zewnętrznych urządzeń. Co więcej, całkiem sporo programów oferowanych jest za darmo. Obecnie wystarczy pobrać aplikację na smartfon, wskazać miejsce docelowe podróży i jechać. Nic więc dziwnego, że papierowe mapy prawie zniknęły z powszechnego użytku.

Współczesne nawigacje nie tylko doprowadzą nas do celu, ale również dostarczą wielu ważnych informacji, takich jak ograniczenia prędkości, dane o korkach aktualizowane na bieżąco czy o innych utrudnieniach na trasie. Podróżowanie dzięki tym wszystkim rozwiązaniom stało się znacznie wygodniejsze.

Jaka jest jednak najlepsza nawigacja? Odpowiedzi na to pytanie postanowiła poszukać firma analityczna Counterpoint. W opublikowanym raporcie Location Platform Vendor Scorecard dokładnie przeanalizowano ponad 25 wiodących dostawców platform mapowych i lokalizacyjnych. Pod uwagę brano 7 głównych kategorii: dane map, informacje o lokalizacji, usługi lokalizacyjne, platforma danych, ekosystem deweloperów, partnerzy czy wzrost roli klientów od ostatniej aktualizacji.

Mapy Google na drugim miejscu, Apple poza pierwszą dziesiątką

Pierwsze miejsce zdobyły mapy Here i to już piąty rok z rzędu. Warto zauważyć, że zwyciężyły one we wszystkich z siedmiu kluczowych kategorii, osiągając łącznie 516 punktów.

Co ciekawe, aplikacja Here WeGo, mimo iż zazwyczaj znajduje się wysoko w rankingach liczby pobrań nawigacji w App Store i Google Play, to pod tym względem pozostaje daleko w tyle za rozwiązaniem Google. To Mapy Google są najczęściej wybieraną aplikacją wśród wielu kierowców.

Należy tutaj mieć na uwadze, że Here to nie tylko aplikacja na smartfony, notabene z niezbyt wysoką oceną w App Store czy Google Play. Firma dostarcza cały szereg różnych rozwiązań, z których korzysta m.in. Mercedes, BMW czy Volkswagen.

Na drugim miejscu znalazły się Mapy Google, a podium zamyka nawigacja TomTom. Niezbyt dobrze wypadły mapy rozwijane przez innych gigantów z Doliny Krzemowej – Apple Maps i Bing Maps nie załapały się nawet do pierwszej dziesiątki.

Czyli warto porzucić Mapy Google i przesiąść na aplikację Here WeGo? Niekoniecznie. Po pierwsze, zarówno nawigacja Google, jak i ta rozwijana przez Here, oferują wysoką i raczej zbliżoną jakościowo bazę danych dróg. Po drugie, ważnym czynnikiem mogą okazać się dodatkowe funkcje w aplikacji, a tutaj raczej przewagę mają Mapy Google.

Wybór najlepszej nawigacji, zakładając, że większość zapewnia aktualne i szczegółowe mapy, będzie wiązać się z konkretnymi preferencjami i wymogami. Dla części osób najważniejszy będzie wygodny z ich punktu widzenia interfejs, inni będą wymagać informacji pochodzących od społeczności (np. Yanosik czy Waze), a niektórych zainteresuje wyłącznie nawigacja, która ostrzega o przekroczeniu dozwolonej prędkości. Warto więc samemu sprawdzić kilka z dostępnych aplikacji i wybrać tą najlepszą dla siebie.